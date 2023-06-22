Как быстро удалить жир в холодной воде без химии и моющих средств: теперь посуду будет мыть легко

Когда нет горячей воды, мытье посуды в холодной воде может показаться сложной задачей. Однако существуют эффективные методы, позволяющие быстро удалить жир и продезинфицировать посуду без моющих средств. UAportal подготовил эти удобные решения для мытья посуды в холодной воде.

Пищевая сода

Одним из самых популярных средств для удаления жира является обычная пищевая сода. Это кухонное средство, любимое еще нашими бабушками, эффективно справляется с жиром благодаря своим слабым щелочным свойствам. Для начала намочите посуду, затем насыпьте пищевую соду на поверхность и аккуратно потрите. В конце тщательно промойте посуду.

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Горчичный порошок

Удивительно, но горчичный порошок так же эффективен в борьбе с жиром, как и пищевая сода. Вы можете использовать его так же, как и пищевую соду, или сделать густую пасту, добавив небольшое количество воды. Паста облегчает нанесение и удаление стойкого жира.

Мука

Если пищевая сода и горчичный порошок недоступны, не стоит забывать о силе муки. Хотя иногда рекомендуют ржаную муку, обычная пшеничная мука работает не хуже. Просто посыпьте жирную поверхность мукой, не смачивая ее, и аккуратно потрите. Мука впитает жир, и ваша посуда останется чистой. После этого тщательно промойте посуду.

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Мыло для стирки

Если вы оказались без привычного средства для мытья посуды, не волнуйтесь. На помощь может прийти обычное хозяйственное мыло. Оно обладает не только обезжиривающими свойствами, но и антибактериальным эффектом. Для мытья посуды можно либо намылить губку этим мылом, либо растворить его в воде.

Зола

Несмотря на свою нетрадиционность, использование золы для мытья посуды может быть удивительно эффективным, когда другие варианты не всегда доступны. Зола действует так же, как пищевая сода, благодаря своей едкой природе. Просто посыпьте жирную посуду золой, аккуратно потрите и тщательно промойте водой.

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