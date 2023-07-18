Как избавиться от неприятного запаха в квартире: поможет корица и пылесос

UAportal подготовил практичную инструкцию, которая поможет поддерживать свежий и привлекательный запах в квартире.

Используйте силу корицы

Корица – это не просто специя для выпечки, она также обладает фантастическими свойствами нейтрализовать неприятные запахи. Чтобы создать натуральный освежитель воздуха, выполните следующие действия.

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Вскипятите кастрюлю с водой на плите. Добавьте в кипяток несколько палочек корицы. Дайте воде покипеть около 30 минут. Аромат корицы распространится по всему дому, устраняя любые неприятные запахи.

Вы также можете создать освежитель воздуха с корицей, смешав эфирное масло корицы с водой в бутылке с распылителем. Распылите его по всей квартире, чтобы насладиться великолепным освежающим ароматом.

Используйте мощность пылесоса

Купите пылесос с высокоэффективным фильтром твердых частиц воздуха. Этот тип фильтра улавливает мелкие частицы, такие как пылевые клещи и лупа домашних животных, не давая им циркулировать обратно в воздух.

Пылесосите ковры, коврики и обивку по крайней мере раз в неделю, чтобы удалить пыль и мусор, которые могут вызвать неприятные запахи. Перед тем как пылесосить, посыпьте ковры пищевой содой. Сода действует как природный дезодорант, нейтрализуя запахи во время пылесоса.

Кроме того, подумайте об использовании аксессуаров для пылесоса, специально разработанных для устранения неприятных запахов, таких как ароматизированные вакуумные насадки или спреи для устранения неприятных запахов. Эти средства помогут сохранить свежесть вашего жилого пространства во время уборки.

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Освежите воздух с помощью сушильных салфеток

Сушильные салфетки известны своей способностью придавать приятный аромат белью, но их можно использовать, чтобы освежить вашу квартиру. Положите несколько сушильных салфеток в стратегически важных местах, например в ящиках, шкафах или под подушками, чтобы наполнить воздух приятным ароматом.

Используйте салфетки для протирки поверхностей, таких как столешницы, столы и даже плинтусы. Салфетки оставят после себя тонкий аромат, а также удалят пыль и статическое электричество.

Напомним, что UAportal подготовил несколько простых советов, которые помогут быстро и эффективно очистить ванную. Понадобятся пищевая сода, уксус и лимонный сок.

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