Как легко и быстро проснуться утром: советы

UAportal подготовил подборку практических советов и рекомендаций, которые помогут быстро проснуться и начать свой день с продуктивной ноты. Применяя эти рекомендации, можно сэкономить время, энергию и получить максимум удовольствия от утреннего пробуждения.

Установите постоянный график сна

Соблюдение регулярного графика сна имеет решающее значение для того, чтобы быстро просыпаться и чувствовать себя бодрым. Старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день, даже в выходные. Это поможет регулировать внутренние часы вашего организма и облегчит пробуждение по утрам. Со временем ваш организм привыкнет к такому распорядку, и вам будет легче подниматься и высыпаться.

Читайте также: 5 полезных приложений для улучшения сна

Кроме того, создайте расслабляющую процедуру перед сном, чтобы дать сигнал своему организму, что пора спать. Избегайте стимулирующих занятий или электроники перед сном, а вместо этого займитесь успокаивающими видами деятельности, такими как чтение или прослушивание спокойной музыки. Создание успокаивающей обстановки в спальне, приглушенное освещение и удобные постельные принадлежности также способствуют лучшему засыпанию.

Стратегически правильно используйте будильник

Хотя будильники являются распространенным средством для пробуждения, их стратегическое использование может существенно повлиять на то, как быстро вы встанете с постели. Вместо того чтобы ставить будильник рядом с кроватью, переместите его в другой конец комнаты. Это заставит вас физически встать с кровати, чтобы выключить его, что затруднит нажатие кнопки "дремать" и возвращение ко сну.

Чтобы просыпаться было еще легче, воспользуйтесь будильником с постепенным пробуждением, который имитирует восход солнца, постепенно увеличивая интенсивность света. Это имитирует естественный процесс пробуждения и помогает регулировать цикл сон-бодрствование. Просыпаясь под мягкий свет, вы будете чувствовать себя более энергичным и готовым к предстоящему дню.

Читайте также: Как быстро заснуть: пять советов, которые не подведут

Занимайтесь утренними ритуалами

Выработка утреннего распорядка поможет вам быстро проснуться и задать позитивный тон на весь день. Начните с того, что выпейте стакан воды, чтобы восстановить организм после нескольких часов сна. Растяжка или легкая физическая активность, например, йога или быстрая прогулка, помогут разогнать кровь и повысить бодрость.

Еще один эффективный метод – как можно скорее после пробуждения обеспечить себя естественным светом. Откройте шторы или выйдите на улицу на несколько минут, чтобы впустить солнечный свет. Естественный свет подавляет выработку мелатонина, гормона, который вызывает сонливость, и сигнализирует организму, что пора просыпаться.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, Татьяна Баран, врач офтальмолог, оптомэтрист и член ESCRS (европейская ассоциация катарактальных и рефракционных хирургов), рассказала о семи советах, которые помогут сохранить здоровье глаз.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !