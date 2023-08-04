Как легко очистить микроволновку от жира и грязи: понадобятся уксус, лимон и теплая вода

Регулярная чистка микроволновки не только обеспечивает ее долговечность, но и помогает поддерживать чистоту на кухне. UAportal подготовил несколько простых способов очистки микроволновки и предоставим практические подсказки для выполнения каждого из них.

Уксус и водный раствор

Начните со смешивания равных частей белого уксуса и воды в миске, пригодной для использования в микроволновке. Поставьте миску в микроволновку и нагревайте ее на высокой мощности около пяти минут.

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Пар, который образует раствор, поможет растворить остатки пищи или пятна внутри микроволновки. По истечении пяти минут осторожно извлеките чашу и протрите внутреннюю поверхность микроволновки чистой салфеткой или губкой.

Лимонный сок и паста из пищевой соды

В небольшой миске смешайте две столовых ложки лимонного сока с одной столовой ложкой пищевой соды до образования густой пасты. Нанесите пасту на внутреннюю поверхность микроволновки, уделяя особое внимание стойким пятнам или остаткам пищи. Оставьте пасту примерно на 15 минут, чтобы она начала действовать.

Затем влажной тряпкой или губкой осторожно протрите внутреннюю поверхность микроволновки, чтобы удалить пасту и любую разрыхленную грязь. Наконец протрите внутреннюю поверхность чистой влажной тряпкой, чтобы удалить остатки средства.

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Мыло для посуды и теплая вода

Наполните миску, подходящую для использования в микроволновке, теплой водой и добавьте несколько капель мыла для посуды. Поставьте миску в микроволновку и нагревайте ее на высокой мощности около двух минут. Пар, образованный теплой водой и мылом, поможет отмыть любую грязь или пятна внутри микроволновки.

Через две минуты осторожно извлеките миску и с помощью тряпки или губки протрите внутреннюю поверхность микроволновки. Часто промывайте тряпку или губку в теплой мыльной воде, чтобы обеспечить тщательную очистку. Наконец протрите внутреннюю поверхность чистой влажной тряпкой, чтобы удалить остатки мыла.

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