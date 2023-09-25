Как правильно мыть голову: полезные советы

В этой статье вы найдете полезные советы о том, как правильно мыть волосы. Независимо от того, у вас жирные, сухие или нормальные волосы, эти советы касаются всех.

Выбираем правильный шампунь

Когда дело доходит до мытья волос, важно выбрать правильный шампунь для вашего типа волос. Независимо от того, существуют ли у вас жирные, сухие или нормальные волосы шампуни, специально разработанные для удовлетворения их конкретных потребностей. Ищите шампуни, не содержащие агрессивных химических веществ и сульфатов, поскольку они могут лишить волосы природных масел. Кроме того, раз в месяц используйте очищающий шампунь, чтобы удалить какие-либо накопления продуктов.

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Правильно смачивайте волосы

Перед применением шампуня очень важно тщательно смочить волосы. Используйте теплую воду, чтобы намочить волосы от корней до кончиков. Это поможет открыть кутикулы волос и позволит шампуню эффективно проникнуть внутрь. Избегайте использования горячей воды, поскольку она может лишить волосы природных масел и сделать их сухими и ломкими.

Нанесение шампуня и массаж кожи головы

Вылейте небольшое количество шампуня на ладонь. Мягко вотрите средство в кожу головы кончиками пальцев, сосредотачиваясь на корнях волос. Это поможет удалить грязь, избыток растительного масла и накопление продукта. Ногти могут раздражать кожу головы. После тщательного массажа кожи головы нанесите шампунь на волосы по всей длине мягкими сжимающими движениями.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

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