Как правильно одевать контактные линзы: полезные советы

UAportal подготовил советы, которые помогут понять, как правильно носить контактные линзы. Только их правильное одевание сможет обеспечить полный комфорт и безопасность глаза.

Что следует знать о контактных линзах

1. Перед тем как пользоваться контактными линзами, обязательно тщательно вымойте руки с мылом. Это поможет предотвратить попадание грязи или бактерий на линзы, что может вызвать глазные инфекции.

2. Если вы впервые открываете упаковку контактных линз, то не надевайте их прямо из заводской упаковки. Оставьте линзы в сутки в новый физический раствор, переложив в пластиковый футляр. Обязательно промойте их раствором перед этим.

3. Извлекая контактные линзы из футляра, будьте осторожны и не используйте ногти, поскольку они могут повредить линзы. Используйте указательный и большой пальцы, чтобы осторожно взять линзу, убедившись, что она находится по центру на кончике пальца.

Читайте также: Контактные линзы или очки: что лучше выбрать

4. Перед одеванием контактных линз рекомендуется использовать раствор для их очистки и дезинфекции. Поместите линзу на кончик указательного пальца и проверьте, нет ли на ней мусора или разрывов. Промойте линзу раствором и осторожно потрите ее кончиком пальца, чтобы убрать какие-либо загрязнения

5. Чтобы вставить контактные линзы, одной рукой придерживайте верхнее веко, а другой – нижнее. Смотрите прямо вперед и осторожно наденьте линзу на глаз.

Медленно откройте веки и несколько раз моргните, чтобы убедиться, что линза правильно расположена. Не бойтесь, если она застряла под веком, она не пойдет дальше "за глаз", просто клипните веками или извлеките линзу чистой рукой.

6. Снимая контактные линзы, убедитесь, что ваши руки чистые и сухие. Посмотрите вверх и оттяните нижнее веко вниз одной рукой. Указательным и большим пальцами осторожно зажмите линзу и извлеките ее из глаза. Повторите процедуру для другого глаза.

Напомним, что с проблемой запотевания линз каждую зиму сталкиваются почти все люди, носящие очки. Как избежать появления конденсата на стекле, чтобы всегда оставаться "со зрением", читайте в нашем материале.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !