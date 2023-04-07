Как правильно размораживать и нарезать мясо, чтобы идеально приготовить блюдо: полезные советы

Даже опытный повар не раз сталкивался с неудачей во время приготовления мясных блюд. Мы собрали для вас несколько полезных советов, которые помогут вам готовить мясо на высшем уровне.

– Размораживайте мясо при комнатной температуре. Микроволновка и другие "быстрые" методы размораживания портят структуру мяса, которое в процессе приготовления станет жестким и сухим.

– Режьте мясо только поперек волокон: оно будет сочным и не деформируется во время приготовления.

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– Используйте маринады. Держите мясо в них час – полтора перед приготовлением. Так мясо станет более мягким и сочным, а также приобретет пикантный вкус.

– Хотите отварить вкусное мясо? Опустите кусок мяса в кипящую воду и готовьте на большом огне. Храните в холодильнике в небольшом количестве бульона.

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– Перед тушением мясо следует обжарить, а затем добавить стакан кипящей воды. Постоянно подливайте воду по мере испарения.

– Чтобы приготовить вкусный стейк, разогрейте сковородку на сильном огне и жарьте его предварительно высушив бумажным полотенцем. Дождитесь появления золотистой корочки и готовьте на меньшем огне.

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