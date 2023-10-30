Как правильно выбрать дрова для отопления печи зимой: полезные советы

Выбор правильного типа древесины имеет решающее значение для безопасного и эффективного отопления зимой. UAportal подготовил советы для качественного отопления дома.

Избегайте использования мягких пород древесины

Когда речь идет об отоплении печи зимой, лучше избегать использования мягких пород древесины. Сосна, ель или пихта, содержащие большое количество смолы, которая при сгорании может привести к выделению токсичных паров. Эти испарения могут отрицательно повлиять на вкус и качество пищи, приготовленной в духовке, а также представлять потенциальный риск для здоровья.

Выбирайте твердые породы дерева для лучшего нагрева

Зимой для розжига духовки настоятельно рекомендуется использовать твердые породы дерева, такие как дуб и клен. Эти плотные твердые породы древесины горят медленнее, обеспечивая более продолжительное и равномерное тепло. Кроме того, они образуют меньше искр и меньше дыма по сравнению с мягкими породами.

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Выдерживайте дрова

Для этого нужно дать дровам полностью просохнуть в течение периода от шести месяцев до года. Свежесрубленные или зеленые дрова содержат влагу, которая препятствует процессу горения и приводит к неэффективному обогреву и повышенному задымлению. Обеспечив должную подготовку дров, можно получить более эффективную тепловую мощность и уменьшить вероятность накопления креозота в дымоходе печи.

Избегайте обработанной или окрашенной древесины

Обработанная древесина часто содержит химические вещества, такие как консерванты или пестициды, которые могут выделяться в атмосферу при сгорании, создавая риски для здоровья. Аналогично окрашенная древесина может выделять токсичные испарения под воздействием высоких температур. Чтобы поддерживать безопасную и здоровую среду для приготовления пищи, выбирайте необработанные дрова, не имеющие химических веществ или красок.

Правильное хранение

Рекомендуется хранить дрова в сухом, хорошо проветриваемом помещении, защищенном от дождя, снега и почвенной влаги. Поднимите штабель дров, оставив промежутки между поленьями, чтобы обеспечить приток воздуха и способствовать процессу сушки. Дополнительно накройте верхнюю часть штабеля водонепроницаемым брезентом, чтобы защитить его от чрезмерной влаги.

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