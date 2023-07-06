Как сохранить мозг здоровым и молодым: полезные советы

UAportal подготовил список практических советов, которые помогут сохранить здоровый и энергичный мозг с возрастом. Включив эти стратегии в распорядок дня, можно улучшить когнитивные функции, укрепить память и здоровье мозга в целом.

Оставайтесь умственно активными

Занятие умственно активной деятельностью имеет решающее значение для поддержания остроты ума. Чтение книг, решение головоломок, стратегические игры и обучение новым навыкам – отличные способы тренировки мозга. Эти занятия проверяют ваши когнитивные способности, улучшают сохранение памяти и способствуют нейропластичности – способности мозга формировать новые связи.

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Вместо того чтобы часами бездумно листать социальные сети, выделите время для занятий, которые бросают вызов вашему разуму. Каждый день выделяйте не менее 30 минут на чтение книг, разгадывание кроссвордов или игры, тренирующие мозг. Вы также можете вступить в клубы или группы, которые способствуют интеллектуальным дискуссиям, чтобы ваш мозг оставался активным и вовлеченным.

Ведите здоровый образ жизни

Связь между физическим здоровьем и работой мозга невозможно переоценить. Регулярные физические упражнения, сбалансированное питание и достаточный сон играют жизненно важную роль в сохранении познавательных способностей и предотвращении их снижения. Физические упражнения усиливают приток крови к мозгу, стимулируют рост новых нейронов, улучшают память и когнитивную гибкость.

Старайтесь выполнять физические упражнения умеренной интенсивности не менее 30 минут в течение нескольких дней в неделю. Занимайтесь такими видами спорта, как бодрая ходьба, бег трусцой, плавание или езда на велосипеде.

Кроме того, придерживайтесь полноценного питания, включающего фрукты, овощи, цельные злаки, нежирные белки и полезные жиры. Отдавайте предпочтение сну и обеспечьте себе 7-8 часов качественного сна каждую ночь.

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Общайтесь и оставайтесь на связи

Поддержание прочных социальных связей необходимо не только для эмоционального благополучия, но и для здоровья мозга. Регулярное социальное взаимодействие и значимые отношения могут снизить риск снижения когнитивных способностей и повысить познавательный резерв – способность мозга противостоять возрастным изменениям и функционировать оптимально.

Старайтесь проводить качественное время с семьей и друзьями. Вступайте в клубы, работайте добровольцем в своем сообществе или участвуйте в групповых мероприятиях, которые соответствуют вашим интересам. Участие в беседах, обмен опытом и укрепление социальных связей – отличные способы сохранить мозг активным и энергичным.

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