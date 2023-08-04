Как справиться с бессонницей: эти советы доказали свою эффективность для многих людей

UAportal подготовил список эффективных стратегий, которые помогут справиться с бессонницей и достичь спокойного сна. Эти советы доказали свою эффективность для многих людей.

Установка последовательного графика сна

Если вы ложитесь спать и просыпаетесь в одно и то же время каждый день, даже в выходные, это помогает регулировать внутренние часы организма и способствует лучшему качеству сна. Рекомендуется избегать дремы днем, поскольку это может нарушить режим сна и усложнить засыпание ночью.

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Создание ритуала действий перед сном

Занятия, способствующие расслаблению, например, чтение книги, принятие теплой ванны или выполнение упражнений на глубокое дыхание. Рекомендуется избегать стимулирующих видов деятельности, таких как просмотр телевизора или использование электронных устройств, так как излучаемый синий свет может препятствовать сну.

Создание среды, благоприятной для сна

Обеспечить прохладу, тьму и тишину в спальне очень важно. Приобретение удобного матраса и подушек, поддерживающих тело, также важно.

Подумайте об использовании светонепроницаемых штор, беруш или устройства с белым шумом, чтобы заблокировать любые внешние раздражители. Создание спокойной и комфортной среды для сна может значительно повысить шансы уснуть и не проснуться в течение ночи.

Ограничение стимуляторов и отказ от тяжелой пищи

Рекомендуется избегать кофеина и никотина, поскольку они стимуляторы, которые могут нарушить цикл сна. Кроме того, рекомендуется избегать тяжелой пищи перед сном, поскольку процесс пищеварения может препятствовать комфортному сну. Вместо этого если вы чувствуете голод перед сном, лучше выбрать легкие закуски.

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Управление стрессом и тревогой

Включение в ежедневную повестку дня методов релаксации, таких как медитация, йога или ведение дневника, может быть полезным. Регулярные физические упражнения могут помочь снизить уровень стресса и способствовать лучшему сну. Если стресс или тревога не исчезают, рекомендуется обратиться за профессиональной помощью к психотерапевту или консультанту.

Не смотреть на часы

Вместо этого рекомендуется отвернуть часы или вообще убрать их из спальни. Вера в то, что организм сам знает, как регулировать свой режим сна и сосредоточенность на расслаблении могут облегчить погружение в сон.

Природные средства

Травяные чаи, такие как ромашковый или лавандовый, обладают успокаивающими свойствами, которые помогают расслабиться. Эфирные масла, такие как шалфей или валериана, можно распиливать или наносить местно, чтобы способствовать ощущению покоя. Однако важно проконсультироваться с врачом, прежде чем пробовать какие-либо новые добавки или средства.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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