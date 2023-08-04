Як впоратися з безсонням: ці поради довели свою ефективність для багатьох людей

UAportal підготував список ефективних стратегій, які допоможуть впоратися з безсонням та досягти спокійного сну. Ці поради довели свою ефективність для багатьох людей.

Установка послідовного графіка сну

Якщо ви лягаєте спати і прокидаєтеся в один і той же час кожен день, навіть у вихідні, це допомагає регулювати внутрішній годинник організму і сприяє кращій якості сну. Рекомендується уникати дрімоти вдень, оскільки це може порушити режим сну та ускладнити засинання вночі.

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Створення ритуалу дій перед сном

Заняття, що сприяють розслабленню, наприклад читання книги, прийняття теплої ванни або виконання вправ на глибоке дихання. Рекомендується уникати стимулюючих видів діяльності, таких як перегляд телевізора або використання електронних пристроїв, оскільки випромінюване синє світло може перешкоджати сну.

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Створення середовища, сприятливого для сну

Забезпечити прохолоду, пітьму та тишу у спальні дуже важливо. Придбання зручного матраца та подушок, що підтримують тіло, також важливе.

Подумайте про використання світлонепроникних штор, беруш або білим шумом, щоб заблокувати будь-які зовнішні подразники. Створення спокійного та комфортного середовища для сну може значно підвищити шанси заснути та не прокинутися протягом ночі.

Обмеження стимуляторів та відмова від важкої їжі

Рекомендується уникати кофеїну та нікотину, оскільки вони є стимуляторами, які можуть порушити цикл сну. Крім того, рекомендується уникати важкої їжі перед сном, оскільки процес травлення може перешкоджати комфортному сну. Натомість якщо ви відчуваєте голод перед сном, краще вибрати легкі закуски.

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Управління стресом та тривогою

Включення до щоденного порядку денного методів релаксації, таких як медитація, йога або ведення щоденника, може бути корисним. Регулярні фізичні вправи можуть допомогти знизити рівень стресу та сприяти кращому сну. Якщо стрес або тривога не зникають, рекомендується звернутися за професійною допомогою до психотерапевта чи консультанта.

Не дивитися на годинник

Натомість рекомендується відвернути годинник або взагалі прибрати його зі спальні. Віра в те, що організм знає, як регулювати свій режим сну і зосередженість на розслабленні можуть полегшити занурення в сон.

Природні засоби

Трав'яні чаї, такі як ромашковий або лавандовий, мають заспокійливі властивості, які допомагають розслабитися. Ефірні олії, такі як шавлія або валеріана, можна розпилювати або наносити місцево, щоб сприяти відчуттю спокою. Однак важливо проконсультуватися з лікарем, перш ніж пробувати якісь нові добавки чи засоби.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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