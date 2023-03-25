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Как стильно подвернуть рукава рубашки

Владислав Москаленко

Как стильно подвернуть рукава рубашки

UAportal подготовил советы, как стильно подвернуть рукава для разных случаев. Это поможет выглядеть на все сто каждый день!

Совет 1

Как подворачивать рукава для официальных случаев

При посещении официальных мероприятий, таких как свадьбы или торжественные приемы, важно одеваться соответствующим образом. Один из способов сделать это – подвернуть рукава рубашки в манжеты.

Чтобы добиться такого эффекта, начните с расстегивания пуговиц манжета рубашки, а затем закатайте рукав до уровня чуть выше локтя. Затем снова загните его вниз к запястью, после чего застегните пуговицы манжета. Это придаст вам аккуратный, стильный вид, который позволит выделиться из толпы на любом официальном мероприятии!

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Совет 2

Как подвернуть рукава для повседневной жизни

Для повседневных выходов в свет, таких как встреча за обедом или поход в кино, не нужно делать все по максимуму. Отличный способ сделать это – подвернуть рукава рубашки, сделав французские манжеты. Это придаст образу изысканность, не перегружая его.

Чтобы сделать французские манжеты, начните с расстегивания обеих сторон рукава рубашки, затем дважды сложите их по направлению к локтю так, чтобы они слегка перекрывали друг друга с одной стороны. Наконец, закрепите их двумя маленькими запонками или булавками. Шикарный образ идеально подходит для любого повседневного выхода!

Совет 3

Как подворачивать рукава на рабочем месте

Отличным способом сделать это является подворачивание рукавов рубашки в манжеты, которые идеально подходят для придания индивидуальности и в то же время выглядят элегантно и собранно.

Для начала расстегните обе стороны рукава, затем загните их назад к локтю один раз и закрепите двумя пуговицами с каждой стороны. Так получится чистый, но стильный образ, идеально подходящий для любого рабочего окружения!

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