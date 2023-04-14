Как тратить меньше денег: полезные методики

UAportal подготовил лайфхаки, которые помогут экономить деньги в повседневной жизни. Применяя следующие советы, получится экономить деньги без ущерба для качества жизни.

Отслеживайте расходы

Первый шаг к тому, чтобы тратить меньше денег – это знать, сколько вы тратите. Отслеживая расходы, вы сможете определить области, в которых можно сократить расходы. Существует множество инструментов, которые помогут, например, приложения для составления бюджета или электронные таблицы. Начните с перечисления всех ежемесячных расходов и разделите их на постоянные и переменные.

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Постоянные расходы – это счета, которые нужно оплачивать каждый месяц, например, арендная плата, коммунальные услуги. Переменные расходы – это те, которые могут меняться от месяца к месяцу, например, расходы на продукты, питание и развлечения. Определив расходы, найдите, где их можно сократить. Например, если вы слишком много тратите на питание в ресторанах, попробуйте готовить больше еды дома.

Делайте покупки с умом

Прежде чем совершать какие-либо покупки, проведите исследование и сравните цены в различных магазинах или на веб-сайтах. Ищите распродажи или скидки, а также подумайте о том, чтобы покупать не фирменные продукты, а обычные.

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При покупке продуктов составляйте список и придерживайтесь его, чтобы избежать импульсивных покупок. По возможности используйте купоны или коды скидок, а также рассматривайте возможность покупки оптом товаров, которые вы часто используете.

Разумное расходование средств

Практика разумного расходования средств означает, что вы намеренно распоряжаетесь своими деньгами и избегаете ненужных покупок. Прежде чем совершить какую-либо покупку, спросите себя, действительно ли она вам нужна или "просто хочется". Если речь идет о желании, подождите несколько дней, прежде чем совершить покупку. Также избегайте покупок только для того, чтобы соответствовать модным тенденциям или произвести впечатление на других.

Напомним, что украинцы могут претендовать на перерасчет суммы в платежках за коммунальные услуги.

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