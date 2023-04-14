Як витрачати менше грошей: корисні методики

UAportal підготував лайфхаки, які допоможуть економити гроші у повсякденному житті. Застосовуючи такі поради, вдасться економити гроші без шкоди якості життя.

Слідкуйте за витратами

Перший крок до того, щоб витрачати менше грошей – знати, скільки ви витрачаєте. Відстежуючи витрати, ви зможете визначити області, де можна скоротити витрати. Існує безліч інструментів, які допоможуть, наприклад, програми для складання бюджету чи електронні таблиці. Почніть із перерахування всіх щомісячних витрат і розділіть їх на постійні та змінні.

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Постійні витрати – це рахунки, які потрібно сплачувати щомісяця, наприклад, орендна плата, комунальні послуги. Змінні витрати – це ті, які можуть змінюватися від місяця до місяця, наприклад, витрати на продукти, харчування та розваги. Визначивши витрати, знайдіть, де їх можна скоротити. Наприклад, якщо ви занадто багато витрачаєте на харчування у ресторанах, спробуйте готувати більше їжі вдома.

Робіть покупки з розумом

Перш ніж робити будь-які покупки, проведіть дослідження та порівняйте ціни в різних магазинах або на веб-сайтах. Шукайте розпродаж або знижки, а також подумайте про те, щоб купувати не фірмові продукти, а звичайні.

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При покупці продуктів складайте список і дотримуйтесь його, щоб уникнути імпульсних покупок. По можливості використовуйте купони або коди знижок, а також розглядайте можливість купівлі гуртом товарів, які ви часто використовуєте.

Розумне витрачання коштів

Практика розумного витрачання коштів означає, що ви навмисно розпоряджаєтесь своїми грошима та уникаєте непотрібних покупок. Перш ніж здійснити якусь покупку, запитайте себе, чи справді вона вам потрібна чи просто хочеться. Якщо йдеться про бажання, зачекайте кілька днів, перш ніж зробити покупку. Також уникайте покупок тільки для того, щоб відповідати модним тенденціям або справити враження на інших.

Нагадаємо, що українці можуть претендувати на перерахунок суми у платіжках за комунальні послуги.

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