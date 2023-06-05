Как выбрать правильное покрытие для пола

UAportal подготовил статью, которая поможет сделать лучший выбор между двумя популярными вариантами: ламинатом и паркетной доской.

Ламинат – это синтетический материал, который повторяет внешний вид натурального дерева. Он состоит из нескольких слоев прессованной древесноволокнистой плиты, на которую нанесено изображение древесной текстуры. Паркетный пол изготавливается из натурального дерева и имеет геометрический рисунок, созданный путем расположения небольших деревянных брусков различной формы.

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Если сравнивать долговечность ламината и паркета, то ламинат часто берет верх. Его многослойная конструкция обеспечивает отличную устойчивость к царапинам, влаге и износу. Ламинат отлично подходит для помещений с высокой проходимостью, таких как гостиные и прихожие, так как он выдерживает интенсивные пешеходные нагрузки без признаков повреждения.

Паркетный пол, изготовленный из натурального дерева, обладает уникальной и естественной красотой, которую не может повторить ламинат. Однако стоит отметить, что паркетный пол требует регулярного ухода, включая шлифовку и обработку, чтобы сохранить его первоначальную красоту и защитить от износа.

Что касается укладки, то ламинат относительно прост в укладке по сравнению с паркетом. Ламинат обычно поставляется в виде соединенных между собой досок, которые могут быть установлены как плавающий пол без использования клея или гвоздей.

Эта особенность делает его популярным выбором среди любителей "сделай сам" и тех, кто ищет быстрый процесс укладки. С другой стороны, паркетный пол требует профессиональной укладки из-за своего замысловатого рисунка и необходимости точных измерений и распилов.

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Если говорить о стоимости, то ламинат, как правило, более бюджетен, чем паркет. Ламинат является доступной альтернативой настоящему деревянному полу, позволяя вам добиться внешнего вида твердой древесины за меньшую цену. Паркетные полы, изготовленные из натурального дерева и требующие специальной укладки, как правило, стоят дороже.

И у ламината, и у паркета есть свои уникальные преимущества и соображения. Ламинат отличается долговечностью, простотой укладки и доступностью, что делает его практичным выбором для занятых домохозяйств. Паркет, с другой стороны, предлагает вечную красоту натурального дерева, хотя и стоит дороже и требует дополнительного ухода.

В заключение следует отметить, что выбор между ламинатом и паркетом зависит от ваших приоритетов, бюджета и личных предпочтений. Если для вас важны долговечность, простота укладки и экономичность, то ламинат может быть лучшим вариантом для вас. Однако если вы цените подлинную красоту натурального дерева и готовы вкладывать средства в уход, паркетный пол может привнести нотку элегантности в ваше помещение.

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