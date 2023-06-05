Як вибрати правильне покриття для підлоги

UAportal підготував статтю, яка допоможе зробити найкращий вибір між двома популярними варіантами: ламінатом та паркетною дошкою.

Ламінат – це синтетичний матеріал, що повторює зовнішній вигляд натурального дерева. Він складається з кількох шарів пресованої деревоволокнистої плити, на яку нанесено зображення деревної текстури. Паркетна підлога виготовляється з натурального дерева та має геометричний малюнок, створений шляхом розташування невеликих дерев'яних брусків різної форми.

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Якщо порівнювати довговічність ламінату та паркету, то ламінат часто бере гору. Його багатошарова конструкція забезпечує відмінну стійкість до подряпин, вологи та зносу. Ламінат відмінно підходить для приміщень з високою прохідністю, таких як вітальні та вітальні, оскільки він витримує інтенсивні пішохідні навантаження без ознак пошкодження.

Паркетна підлога, виготовлена з натурального дерева, має унікальну і природну красу, яку не може повторити ламінат. Однак варто відзначити, що паркетна підлога вимагає регулярного догляду, включаючи шліфування та обробку, щоб зберегти його первісну красу та захистити від зносу.

Що стосується укладання, то ламінат відносно простий у укладанні в порівнянні з паркетом. Ламінат зазвичай поставляється у вигляді з'єднаних між собою дощок, які можуть бути встановлені як плаваюча підлога без використання клею або цвяхів.

Ця особливість робить його популярним вибором серед любителів "зроби сам" та тих, хто шукає швидкий процес укладання. З іншого боку, паркетна підлога вимагає професійного укладання через свій хитромудрий малюнок і необхідність точних вимірювань і розпилів.

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Якщо говорити про вартість, то ламінат, як правило, бюджетніший, ніж паркет. Ламінат є доступною альтернативою справжньому дерев'яному підлозі, дозволяючи вам досягти зовнішнього вигляду твердої деревини за меншу ціну. Паркетна підлога, виготовлена з натурального дерева і потребує спеціального укладання, як правило, коштують дорожче.

І у ламінату, і у паркету є свої унікальні переваги та міркування. Ламінат відрізняється довговічністю, простотою укладання та доступністю, що робить його практичним вибором для зайнятих домогосподарств. Паркет, з іншого боку, пропонує вічну красу натурального дерева, хоч і коштує дорожче і потребує додаткового догляду.

На закінчення слід зазначити, що вибір між ламінатом та паркетом залежить від ваших пріоритетів, бюджету та особистих переваг. Якщо вам важливі довговічність, простота укладання та економічність, то ламінат може бути найкращим варіантом для вас. Однак якщо ви цінуєте справжню красу натурального дерева і готові вкладати кошти у догляд, паркетна підлога може принести нотку елегантності у ваше приміщення.

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