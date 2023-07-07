Как выбрать свежую рыбу: на какой один орган обязательно обратить внимание

Когда речь идет о приготовлении вкусных блюд из морепродуктов, очень важно выбрать свежую рыбу. От качества рыбы во многом зависит вкус и текстура ваших кулинарных творений. UAportal подготовил список советов, которые помогут выбрать самую свежую рыбу, гарантируя восхитительные впечатления от еды.

Осмотрите глаза, жабры и чешую

Чтобы определить свежесть рыбы, начните с осмотра ее глаз. Глаза должны быть ясными, яркими и слегка выступающими. Мутные или впалые глаза являются показателем меньшей свежести.

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Затем проверьте жабры. Они должны быть яркого красного или розового цвета, что свидетельствует о том, что рыба недавно поймана. Избегайте рыб с тусклыми, сероватыми жабрами.

Кроме того, осмотрите чешую. Она должна быть блестящей и прочно прикрепленной к коже. Тусклая или шелушащаяся чешуя может быть признаком старой рыбы.

Предположим, вы находитесь на рынке морепродуктов и хотите купить целую рыбу для приготовления на гриле. Ищите рыбу с ясными глазами, ярко-красными жабрами и блестящей чешуей. Это указывает на то, что рыба была свежевыловлена, и, скорее всего, на гриле она получится ароматной и сочной.

Оцените запах

Свежая рыба должна иметь мягкий, чистый и слегка солоноватый запах, напоминающий запах моря. Если от рыбы исходит сильный, рыбный запах, возможно, она уже просрочена.

Избегайте рыбы с сильным или неприятным запахом, так как он может указывать на порчу. Свежая рыба не должна иметь аммиакоподобного или резкого запаха.

Представьте, что вы находитесь в супермаркете и планируете приготовить изысканное рыбное блюдо, например севиче. Понюхайте рыбу у прилавка с морепродуктами.

Если она имеет свежий, солоноватый аромат, то это хороший выбор для вашего рецепта севиче. Однако если рыба пахнет слишком по-рыбьи или неприятно, рассмотрите другие варианты для достижения оптимального результата.

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Проверьте упругость и текстуру

Текстура свежей рыбы упругая и эластичная на ощупь. При нажатии на мякоть она должна упруго отходить и не оставлять видимых вмятин.

Избегайте рыбы с мягкой, кашеобразной или слизистой мякотью, так как это признаки порчи. Кроме того, у рыбы должна быть живая и влажная поверхность кожи, а не сухие или обесцвеченные участки.

Допустим, вы планируете приготовить филе рыбы на сковороде. Чтобы добиться наилучшего результата, слегка надавите на мякоть филе на рынке.

Если на ощупь оно упругое, отскакивает и имеет влажную кожу, скорее всего, оно свежее и подходит для вашего способа приготовления. Однако если филе на ощупь мягкое или с сухими участками, лучше выбрать другое, чтобы получить восхитительные впечатления от блюда.

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