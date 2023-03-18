Как вымыть окна без разводов: три простых метода

Мы часто тратим слишком много времени на то, чтобы помыть окна, не оставляя после себя досадных разводов. Мытье окон может быть утомительной и сложной задачей даже для опытных мастеров.

К счастью, UAportal подготовил список советов и рекомендаций, которые помогут быстро избавиться от разводов на окнах! Читайте дальше, чтобы узнать, как вы можете легко избавиться от пятен на окнах, не напрягаясь.

Совет 1

Используйте раствор мыла и воды

Использование мыла и воды – один из самых эффективных и в то же время простых способов мытья окон без разводов. Все, что нужно, – это теплая вода, жидкость для мытья посуды или мягкое мыло, а также мягкая ткань или губка.

Для начала разведите мыльный раствор теплой водой и смочите им ткань. После этого аккуратно протрите поверхность, пока вся грязь не будет удалена со стекол. Наконец, используйте другой кусок сухой ткани, чтобы удалить излишки влаги с поверхности окон для достижения кристально чистого результата!

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Совет 2

Комбинация уксуса и воды

Еще один распространенный способ добиться блеска окон без разводов – использовать уксус в качестве альтернативного чистящего средства вместо мыла или моющих средств. Чтобы сделать это правильно, смешайте равные части уксуса (белого) и теплой воды в бутылке с распылителем, прежде чем использовать его непосредственно на загрязненных поверхностях окон.

Тщательно протрите каждое стекло скомканной газетой или мягкой тканью из микрофибры, пока вся грязь не будет удалена с глаз долой. Затем для достижения наилучших результатов промойте окно обычной холодной водой!

Совет 3

Газетная методика

Этот метод особенно хорошо работает в сочетании с мылом/водой или уксусом/водой, о которых говорилось выше – просто смочите газетную бумагу выбранной смесью, а затем протрите труднодоступные места, такие как углы или рамки вокруг каждого стекла!

Вы будете поражены тем, как легко добиться чистоты без разводов уже после одной процедуры, если все сделано правильно. Эта техника не только экономит время, но и устраняет любой риск перекрестного загрязнения между различными типами чистящих средств, использованных ранее во время других процедур!

Напомним, ранее мы писали о том, какие средства не следует использовать при мытье окон, чтобы не повредить стекло.

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