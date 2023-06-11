Какие средства обязательно должны быть дома: полезные советы по уходу за ногтями

UAportal подготовил список практических советов и рекомендаций по уходу за ногтями. Они помогут сохранить здоровые и красивые ногти без особых усилий.

Увлажняйте ногти

Правильное увлажнение имеет решающее значение для поддержания здоровья ногтей. Сухие ногти склонны к ломкости и хрупкости, поэтому очень важно увлажнять их. Регулярно наносите на ногти и кутикулу питательное масло или увлажняющий крем для кутикулы, чтобы предотвратить их сухость и ломкость. Кроме того, пейте много воды, чтобы увлажнить организм изнутри.

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Если вы долго работаете с водой, например, моете посуду или занимаетесь уборкой, надевайте защитные перчатки, чтобы свести к минимуму прямой контакт воды с ногтями. При поездках в страны с сухим климатом или в зимние месяцы увеличьте частоту увлажнения ногтей, чтобы бороться с сухостью, вызванной суровыми погодными условиями.

Используйте щадящее средство для снятия лака для ногтей

Частое использование жидкости для снятия лака может лишить ваши ногти естественных масел и сделать их слабыми и ломкими. Выбирайте щадящую жидкость для снятия лака, которая не содержит ацетона. Такие средства менее агрессивны по отношению к ногтям и предотвращают чрезмерное высыхание. Не забывайте использовать средство для снятия лака экономно и периодически давайте ногтям отдохнуть от покрытия, чтобы они могли подышать и восстановиться.

Перед нанесением нового слоя лака для ногтей обязательно удалите остатки предыдущего покрытия с помощью мягкой жидкости для снятия лака. Это предотвратит появление пятен и изменение цвета ногтей. Если вы заметили признаки повреждения или ослабления ногтей, сделайте перерыв в использовании лака для ногтей на несколько недель, чтобы дать ногтям восстановиться естественным путем.

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Защищайте свои ногти

В течение дня наши ногти часто соприкасаются с различными предметами и поверхностями, что может привести к их повреждению или поломке. Чтобы защитить ногти, надевайте перчатки при работе, связанной с поднятием тяжестей, садоводством или любыми другими делами, которые могут нагружать ноготочки. Перчатки действуют как барьер, предотвращая прямое воздействие на ногти и сводя к минимуму риск их поломки.

Занимаясь спортом или другими видами физической активности, подстригайте ногти коротко, чтобы свести к минимуму вероятность их задевания или повреждения. Если вы часто печатаете на клавиатуре или пользуетесь сенсорными экранами, подстригайте ногти коротко, чтобы они не мешали вам набирать текст или работать с сенсорным экраном.

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