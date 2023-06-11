Які засоби мають обов'язково бути вдома: корисні поради щодо догляду за нігтями

UAportal підготував список практичних порад та рекомендацій щодо догляду за нігтями. Вони допоможуть зберегти здорові та красиві нігті без особливих зусиль.

Зволожуйте нігті

Правильне зволоження має вирішальне значення підтримки здоров'я нігтів. Сухі нігті схильні до ламкості та крихкості, тому дуже важливо зволожувати їх. Регулярно наносите на нігті та кутикулу живильне масло або зволожуючий крем для кутикули, щоб запобігти їх сухості та ламкості. Крім того, пийте багато води, щоб зволожити організм зсередини.

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Якщо ви довго працюєте з водою, наприклад, миєте посуд або прибираєте, надягайте захисні рукавички, щоб звести до мінімуму прямий контакт води з нігтями. При поїздках до країн з сухим кліматом або в зимові місяці збільште частоту зволоження нігтів, щоб боротися з сухістю, спричиненою суворими погодними умовами.

Використовуйте щадний засіб для зняття лаку для нігтів

Часте використання рідини для зняття лаку може позбавити ваші нігті природних масел і зробити їх слабкими та ламкими. Вибирайте щадну рідину для зняття лаку, яка не містить ацетону. Такі засоби менш агресивні по відношенню до нігтів і запобігають надмірному висиханню. Не забувайте використовувати засіб для зняття лаку ощадливо і періодично давайте нігтям відпочити від покриття, щоб вони могли подихати і відновитися.

Перед нанесенням нового шару лаку для нігтів обов'язково видаліть залишки попереднього покриття за допомогою м'якої рідини для зняття лаку. Це запобігатиме появі плям і зміні кольору нігтів. Якщо ви помітили ознаки пошкодження або ослаблення нігтів, зробіть перерву у використанні лаку для нігтів на кілька тижнів, щоб дати нігтям відновитись природним шляхом.

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Захищайте свої нігті

Протягом дня наші нігті часто стикаються з різними предметами та поверхнями, що може призвести до їх пошкодження чи поломки. Щоб захистити нігті, одягайте рукавички під час роботи, пов'язаної з підняттям ваги, садівництвом або будь-якими іншими справами, які можуть навантажувати нігтики. Рукавички діють як бар'єр, запобігаючи прямому впливу на нігті та зводячи до мінімуму ризик їх поломки.

Займаючись спортом або іншими видами фізичної активності, підстригайте нігті коротко, щоб звести до мінімуму ймовірність зачіпання або пошкодження. Якщо ви часто друкуєте на клавіатурі або використовуєте сенсорні екрани, підстригайте нігті коротко, щоб вони не заважали вам набирати текст або працювати з сенсорним екраном.

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