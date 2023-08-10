Какие цветы наиболее неприхотливы для выращивания в саду: от бархатцев до петуний

UAportal подготовил подборку цветов, которые просто выращивать в саду. От нежной элегантности каскадных петуний до выносливости бархатцев и утонченного обаяния ипомеи, восходящей к небесам, – это возможность наполнить сад магией природного мастерства.

Петуния

Петуния – популярный выбор для балконов и садов благодаря своим ярким и привлекательным цветам. Каскадные и кустарниковые сорта петунии с изящно свисающими цветами станут прекрасным украшением.

Можно высаживать петунии рассадой, но если погода благоприятная, посев семян непосредственно в открытую почву в конце мая может дать быстрые и успешные результаты. До конца июня вы сможете наслаждаться красотой этих замечательных цветов.

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Бархатцы

Чтобы добавить саду дополнительную нотку тепла и яркости, подумайте о посадке бархатцев. Их можно высаживать на узких клумбах вдоль дорожек, в контейнерах, подвешенных на стенах или в качестве бордюров и островных элементов на клумбах. Цветы неприхотливы к почве и могут выдерживать неожиданные изменения погоды.

В начале мая можно высевать семена непосредственно в открытую почву. В зависимости от сорта цветение можно ожидать через 30-70 дней. Бархатцы выносливы, их можно без проблем пересаживать даже во время цветения.

Ипомея

Ипомея может служить как декоративным элементом, так и природной солнцезащитой. Высаживайте ее возле беседок или открытых террас, чтобы создать тень для зон отдыха или детских игровых площадок.

Ипомея – вьющееся растение, которое может достигать до трех метров в высоту, демонстрируя красивые цветы разной палитры, таких как темно-фиолетовый, розовый и голубой.

Гвоздика

Начало мая – удачное время для посадки однолетних гвоздик. Гвоздики универсальны, хорошо растут как на солнечных, так и на затененных участках, могут переносить нехватку влаги и перепады температур.

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Газания

Красивое растение с желтыми, оранжевыми и красными соцветиями. Цветет с середины лета до наступления холодов и предпочитает умеренную влажность. Высаживайте семена в открытый грунт в начале мая.

Рудбекия

Рудбекия – потрясающее однолетнее растение с желтыми или желто-оранжевыми цветами. Они могут расти как на солнечных, так и на затененных участках, причем сорт "Мармелад" очень разветвленный и дает большие соцветия. Высаживайте их в начале мая для обильного цветения с июля до заморозков. Рудбекии устойчивы к вредителям и болезням.

Эшшольция

Цветы эшшольции, например, сорт "Калифорния", имеют чашевидные цветки, раскрывающиеся только в солнечные дни. Они обильно цветут с июня до легких заморозков и не требовательны к почве и поливу.

Декоративный подсолнечник

Декоративный подсолнечник – легкое в выращивании растение, придающее деревенский колорит любому саду. Высадите семена в начале мая, и вы увидите первые ростки в течение двух недель. Высота, размер и цвет зависят от выбранного сорта.

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