Які квіти найбільш невибагливі для вирощування у саду: від чорнобривців до петуній

UAportal підготував добірку квітів, які просто вирощувати у саду. Від ніжної елегантності каскадних петуній до витривалості чорнобривців та витонченої чарівності іпомеї, що сходить до небес, – це можливість наповнити сад магією природної майстерності.

Петунія

Петунія – популярний вибір для балконів та садів завдяки своїм яскравим та привабливим кольорам. Каскадні та чагарникові сорти петунії з витончено звисаючими квітами стануть чудовою прикрасою.

Можна висаджувати петунії розсадою, але якщо погода сприятлива, посів насіння безпосередньо у відкритий ґрунт наприкінці травня може дати швидкі та успішні результати. До кінця червня ви зможете насолоджуватися красою цих чудових кольорів.

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Чорнобривці

Щоб додати саду додаткову нотку тепла та яскравості, подумайте про посадку чорнобривців. Їх можна висаджувати на вузьких клумбах уздовж доріжок, у контейнерах, підвішених на стінах або як бордюри та острівні елементи на клумбах. Квіти невибагливі до ґрунту і можуть витримувати несподівані зміни погоди.

На початку травня можна висівати насіння безпосередньо у відкритий ґрунт. Залежно від сорту цвітіння очікується через 30-70 днів. Чорнобривці витривалі, їх можна без проблем пересаджувати навіть під час цвітіння.

Іпомея

Іпомея може бути як декоративним елементом, так і природним сонцезахистом. Висаджуйте її біля альтанок чи відкритих терас, щоб створити тінь для зон відпочинку чи дитячих майданчиків.

Іпомея – витка рослина, яка може досягати до трьох метрів у висоту, демонструючи красиві квіти різної палітри, таких як темно-фіолетовий, рожевий та блакитний.

Гвоздика

Початок травня – вдалий час для посадки однорічних гвоздик. Гвоздики універсальні, добре ростуть як на сонячних, так і на затінених ділянках, можуть переносити нестачу вологи та перепади температур.

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Газанія

Красива рослина з жовтими, помаранчевими та червоними суцвіттями. Цвіте з середини літа до настання холодів і віддає перевагу помірній вологості. Висаджуйте насіння у відкритий ґрунт на початку травня.

Рудбекія

Рудбекія - приголомшлива однорічна рослина з жовтими або жовто-жовтогарячими квітами. Вони можуть рости як на сонячних, так і на затінених ділянках, причому сорт "Мармелад" дуже розгалужений і дає великі суцвіття. Висаджуйте їх на початку травня для рясного цвітіння з липня до заморозків. Рудбекії стійкі до шкідників та хвороб.

Ешшольція

Квіти ешольції, наприклад, сорт "Каліфорнія", мають чашоподібні квітки, що розкриваються лише у сонячні дні. Вони рясно цвітуть з червня до легких заморозків і не вимогливі до ґрунту та поливу.

Декоративний соняшник

Декоративний соняшник – легка у вирощуванні рослина, що надає сільському колориту будь-якому саду. Висадіть насіння на початку травня, і ви побачите перші паростки протягом двох тижнів. Висота, розмір та колір залежать від вибраного сорту.

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