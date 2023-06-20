Какой наполнитель для кошачьего туалета считается самым безопасным: выбираем правильно

Когда речь заходит о наполнителе для кошачьего туалета, выбор правильного наполнителя имеет решающее значение для благополучия питомца. UAportal подготовил ценные советы по выбору наполнителя для кошачьего туалета, которые помогут выбрать правильное решение для комфорта любимца.

Древесный наполнитель

Состоящий из опилок и стружки хвойных пород, древесный наполнитель доказал свою высокую эффективность в поглощении влаги и борьбе с запахом. Он предлагается в двух вариантах: впитывающий – легко впитывает мочу, не позволяя ей скапливаться в лотке, и комкующийся – предназначен для сбора фекалий и влаги, образуя один сплошной комок.

Читайте также: Хвалите и экспериментируйте с наполнителем: топ-5 советов, как приучить кота к лотку

Древесные наполнители популярны среди владельцев кошек благодаря своей доступности, биосовместимости и простоте утилизации. Его можно смело смывать в унитаз, не засоряя трубы, он не создает пыльной среды и не представляет вреда при проглатывании кошками. Однако есть один недостаток – он имеет тенденцию крошиться и прилипать к лапам, что приводит к его непреднамеренному разбрасыванию по дому.

Силикагелевый наполнитель

Считающийся воплощением качества, силикагелевый наполнитель для кошачьего туалета обеспечивает исключительное удобство как для кошек, так и для хозяев. Изготовленный из высушенного полисиликагеля – вещества природного происхождения, содержащегося в горных породах, он обладает замечательными способностями поглощения влаги. Добавление влагопоглощающих веществ усиливает его свойства поглощения жидкости и устранения запаха.

При сжатии силикагелевая подстилка выделяет ничтожно малое количество частиц пыли. Его гранулы прочно удерживаются в лотке, исключая риск их разбрасывания по всему дому. Силикагелевый наполнитель выпускается с различными запахами, обеспечивающими освежающий аромат.

Для тех, кто не уверен, какой наполнитель менее склонен к разбрасыванию, настоятельно рекомендуется силикагелевый наполнитель. Кроме того, имеется индикаторный наполнитель, меняющий цвет при контакте с мочой, что помогает следить за использованием кошкой своего туалета.

Читайте также: Ученые ответили почему коты делают "массаж" лапками хозяевам

Важно отметить, что силикагелевый наполнитель имеет более высокую цену. Однако, учитывая, что его нужно менять всего раз в 2-3 недели, полностью удаляя фекалии, вложения оправдывают себя. Не рекомендуется смывать силикагелевый наполнитель в унитаз.

Минерально-глиняный наполнитель

Третьим наиболее широко используемым видом наполнителя для кошачьего туалета является минеральная глина, которую можно разделить на два вида: комкующийся и впитывающий. Эти варианты различаются по впитываемости мочи и составу.

Комкующийся минерально-глиняный наполнитель

Обычно изготовленный из бентонитовой глины, этот тип наполнителя образует комки под воздействием влаги, что позволяет легко удалять его из лотка. Это экономичный вариант, которому отдают предпочтение многие владельцы кошек.

Однако хрупкость этого материала может привести к случайному распространению по всему дому. Смывать комкующийся наполнитель в унитаз не рекомендуется, так как это может привести к засорению труб.

Впитывающий минерально-глиняный наполнитель

Состоящий из цеолита, вулканического минерала, этот экологически чистый наполнитель темнеет при контакте с мочой. Гранулы эффективно впитывают жидкость и расширяются. Если вы заметили скопление мочи на дне лотка, просто перемешайте наполнитель таким образом, чтобы он впитал влагу и устранил неприятный запах.

Однако важно отметить, что при использовании впитывающего минерального/глиняного наполнителя необходимо регулярно менять весь лоток. Процесс очистки может издавать неприятный запах, и этот тип наполнителя имеет тенденцию быстро загрязняться, что требует более частого обслуживания.

Напомним, мы уже писали, почему коты любят ложиться именно на ноги своих хозяев.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !