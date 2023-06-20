Який наповнювач для котячого туалету вважається найбезпечнішим: вибираємо правильно

Коли йдеться про наповнювача для котячого туалету, вибір правильного наповнювача має вирішальне значення для благополуччя вихованця. UAportal підготував цінні поради щодо вибору наповнювача для котячого туалету, які допоможуть вибрати правильне рішення для комфорту улюбленця.

Дерев'яний наповнювач

Що складається з тирси та стружки хвойних порід, деревний наповнювач довів свою високу ефективність у поглинанні вологи та боротьбі із запахом. Він пропонується у двох варіантах: вбираючий – легко вбирає сечу, не дозволяючи їй накопичуватися в лотку, і комкующийся – призначений для збору фекалій і вологи, утворюючи одну суцільну грудку.

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Деревні наповнювачі популярні серед власників кішок завдяки своїй доступності, біосумісності та простоті утилізації. Його можна сміливо змивати в унітаз, не засмічуючи труби, він не створює запорошеного середовища і не становить шкоди при ковтанні кішками. Однак є один недолік – він має тенденцію кришитися і прилипати до лап, що призводить до його ненавмисного розкидання по дому.

Силікагелєвий наповнювач

Вважається втіленням якості, силікагелевий наповнювач для котячого туалету забезпечує виняткову зручність як для кішок, так і для господарів. Виготовлений з висушеного полісилікагелю – речовини природного походження, що міститься в гірських породах, він має чудові здібності поглинання вологи. Додавання вологопоглинаючих речовин посилює його властивості поглинання рідини та усунення запаху.

При стисканні силікагелева підстилка виділяє незначну кількість частинок пилу. Його гранули міцно утримуються в лотку, за винятком ризику їх розкидання по всьому будинку. Силікагелевий наповнювач випускається з різними запахами, що забезпечують освіжаючий аромат.

Для тих, хто не впевнений, який наповнювач менш схильний до розкидання, рекомендується силікагелевий наповнювач. Крім того, є індикаторний наповнювач, що змінює колір при контакті із сечею, що допомагає стежити за використанням кішкою туалету.

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Важливо, що силікагелевий наповнювач має вищу ціну. Однак, враховуючи, що його потрібно міняти лише раз на 2-3 тижні, повністю видаляючи фекалії, вкладення виправдовують себе. Не рекомендується змивати силікагелевий наповнювач в унітаз.

Мінерально-глиняний наповнювач

Третім найбільш широко використовуваним видом наповнювача для котячого туалету є мінеральна глина, яку можна розділити на два види: комкующийся і поглинаючий. Ці варіанти різняться по поглинання сечі та складу.

Мінерально-глиняний наповнювач, що комкується

Зазвичай виготовлений з бентонітової глини цей тип наповнювача утворює грудки під впливом вологи, що дозволяє легко видаляти його з лотка. Це економічний варіант, якому віддають перевагу багато власників кішок.

Проте крихкість цього матеріалу може призвести до випадкового поширення по всьому будинку. Змивати наповнювач, що комкується, в унітаз не рекомендується, так як це може призвести до засмічення труб.

Поглинаючий мінерально-глиняний наповнювач

Цей екологічно чистий наповнювач, що складається з цеоліту, вулканічного мінералу, темніє при контакті з сечею. Гранули ефективно вбирають рідину та розширюються. Якщо ви помітили скупчення сечі на дні лотка, просто перемішайте наповнювач таким чином, щоб він увібрав вологу і усунув неприємний запах.

Однак важливо відзначити, що при використанні мінерального/глиняного наповнювача, що вбирає, необхідно регулярно змінювати весь лоток. Процес очищення може видавати неприємний запах, і цей тип наповнювача має тенденцію швидко забруднюватись, що потребує більш частого обслуговування.

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