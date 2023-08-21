Когда нельзя стирать белье: объяснение народных предрассудков

В древности стирка белья сопровождалась многочисленными приметами и поверьями, которые сохранились до наших дней. Это домашнее дело считалось важным, и не все дни и время были пригодными для его выполнения.

Одно из распространенных поверий заключалось в том, что нельзя было стирать по утрам. Считалось, что если начинать день стирки, то можно смыть удачу и счастье. Так же не советовали стирать поздно вечером или ночью. Эти темные периоды суток ассоциировались с пробуждением злых сил, и наши предки воздерживались от домашних дел в это время.

Читайте также: Не свистите в доме и не курите мусор ночью

Кроме того, этот запрет имел и практическую подоплеку – постиранная поздно одежда не успевала высохнуть, но не была озарена солнечными лучами. По традиции считалось, что ткани, которые поглощали солнечный свет во время сушки, оказывали положительное воздействие на их владельцев, даря исцеление и тепло.

Согласно верованиям предков, не рекомендовалось также сушить одежду в темноте или под лунным светом. Считалось, что в это время одежда может впитать отрицательную энергию, потенциально притягивая неудачи и болезни.

Отсюда возникает вопрос – когда же идеальное время для стирки? В старину люди считали, что стирать следует в середине дня, когда солнце еще высоко в небе.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!