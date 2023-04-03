Космические и 'лазурные' яйца: топ-3 оригинальных способа окрашивания пасхальных яиц

Каждый раз, когда мы слышим слово Пасха, на ум приходит образ пасхальной корзины, украшением которой являются яркие писанки. Способов окрашивания яиц к празднику существует множество, мы поделимся с вами тремя необычными.

Как покрасить яйца в желто-голубые цвета: простой способ .

Яйца "Ночное небо"

Чтобы сделать такие яйца вам понадобятся:

- вареные яйца (желательно белого цвета)

- губка кухонная

- акварельные или акриловые краски – 3-5 цветов;

- кисточка;

- пластиковая тарелка;

Кисточкой придайте яйцам черный или темно-синий цвета. Если необходимо, нанесите 2 слоя краски. Дождитесь полного высыхания. Разделите губку на несколько кусков, опустите каждый из них в разные краски и легкими прикосновениями к яйцу нанесите узор. Дождитесь высыхания.

Белой краской сбрызните яйца, чтобы получились "звезды". Готово.

Яйца "Лазурь с золотом"

Для таких яиц вам понадобится

- вареные яйца

- краснокочанная капуста (придаст яйцам необычный ярко - голубой цвет);

- вода – 5 ст.;

- уксус столовый – 4 ст. л.;

- краска золотого цвета;

- зубная щетка или кисточка;

Капусту порежьте и отварите 30-45 минут. Дождитесь охлаждения отвара и процедите.

Добавьте уксус и опустите в отвар яйца. Для равномерной окраски переворачивайте каждые полчаса.

Чем дольше держать яйца в отваре – тем ярче цвет. Можно оставить их в отваре на всю ночь (держать в холодильнике), чтобы получить темно-синий цвет.

Дождитесь высыхания окрашенных яиц и кисточкой или щеткой сделайте брызги золотой краской.

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Яйца "Рисовый орнамент"

Если покрасить яйца с помощью этого метода получаются яйца в мелкую точку.

Для покраски вам понадобится:

- вареные яйца;

- длинный рис – 600-800 г;

- пасхальные краски с перламутром – 3-4 цвета;

- пластиковые контейнеры – 3-4 шт.;

Рис рассыпьте по контейнерам, добавьте туда несколько капель краски. Закройте контейнер и встряхните. Возьмите яйцо, опустите его в контейнер к рису с краской и осторожно покрутите. Дождитесь высыхания.

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