Космические и "лазурные" яйца: топ-3 оригинальных способа окрашивания пасхальных яиц
Каждый раз, когда мы слышим слово Пасха, на ум приходит образ пасхальной корзины, украшением которой являются яркие писанки. Способов окрашивания яиц к празднику существует множество, мы поделимся с вами тремя необычными.
Как покрасить яйца в желто-голубые цвета: простой способ .
Яйца "Ночное небо"
Чтобы сделать такие яйца вам понадобятся:
- вареные яйца (желательно белого цвета)
- губка кухонная
- акварельные или акриловые краски – 3-5 цветов;
- кисточка;
- пластиковая тарелка;
Кисточкой придайте яйцам черный или темно-синий цвета. Если необходимо, нанесите 2 слоя краски. Дождитесь полного высыхания. Разделите губку на несколько кусков, опустите каждый из них в разные краски и легкими прикосновениями к яйцу нанесите узор. Дождитесь высыхания.
Белой краской сбрызните яйца, чтобы получились "звезды". Готово.
Яйца "Лазурь с золотом"
Для таких яиц вам понадобится
- вареные яйца
- краснокочанная капуста (придаст яйцам необычный ярко - голубой цвет);
- вода – 5 ст.;
- уксус столовый – 4 ст. л.;
- краска золотого цвета;
- зубная щетка или кисточка;
Капусту порежьте и отварите 30-45 минут. Дождитесь охлаждения отвара и процедите.
Добавьте уксус и опустите в отвар яйца. Для равномерной окраски переворачивайте каждые полчаса.
Чем дольше держать яйца в отваре – тем ярче цвет. Можно оставить их в отваре на всю ночь (держать в холодильнике), чтобы получить темно-синий цвет.
Дождитесь высыхания окрашенных яиц и кисточкой или щеткой сделайте брызги золотой краской.
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Яйца "Рисовый орнамент"
Если покрасить яйца с помощью этого метода получаются яйца в мелкую точку.
Для покраски вам понадобится:
- вареные яйца;
- длинный рис – 600-800 г;
- пасхальные краски с перламутром – 3-4 цвета;
- пластиковые контейнеры – 3-4 шт.;
Рис рассыпьте по контейнерам, добавьте туда несколько капель краски. Закройте контейнер и встряхните. Возьмите яйцо, опустите его в контейнер к рису с краской и осторожно покрутите. Дождитесь высыхания.
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