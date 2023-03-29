Лучшие анимационные фильмы 2010-15 годов очаруют зрителей
UAportal подготовил список самых интересных и увлекательных мультфильмов периода между 2010 и 2015 годами. От душещипательных историй до эпических приключений – эти анимационные фильмы обязательно очаруют и порадуют зрителей всех возрастов.
Головоломка
Рейтинг IMDB: 8.1
Жанр: Анимация, Приключения, Комедия
Страна: США; Продолжительность: 95 мин; Год: 2015
Продюсер: Джонас Ривера, Марк Нильсен
После переезда в новый город 11-летняя Райли пытается приспособиться к новой жизни. Когда ее эмоции сталкиваются и борются за контроль, Радость и Печаль теряются в глубинах ее сознания. Чтобы спасти эмоциональное благополучие Райли, другие эмоции должны работать вместе, чтобы вернуть Радость и Печаль в центр управления.
Лего. Фильм
Рейтинг IMDB: 7.7
Жанр: Анимация, Экшн, Приключения
Страна: США, Дания, Австралия; Продолжительность: 100 мин; Год: 2014
Продюсер: Дэн Лин, Рой Ли
Эммет – обычный строитель, который натыкается на легендарную деталь из конструктора Lego. Преследуемый Лордом Бизнесом и его армией роботов, Эммет объединяется с группой мастеров-строителей, чтобы помешать Лорду Бизнесу уничтожить вселенную Lego.
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Ральф против интернета
Рейтинг IMDB: 7.7
Жанр: Анимация, Приключения, Комедия
Страна: США; Продолжительность: 101 мин; Год: 2012
Продюсер: Кларк Спенсер
Ральф устал быть плохим парнем в своей видеоигре и решил взять дело в свои руки. Он отправляется в путешествие, чтобы доказать, что у него есть все необходимое, чтобы стать героем, но его действия непреднамеренно ставят под угрозу весь игровой зал.
Рапунцель: Запутанная история
Рейтинг IMDB: 7.7
Жанр: Анимация, Приключения, Комедия
Страна: США; Продолжительность: 100 мин; Год: 2010
Продюсер: Рой Конли
Рапунцель провела всю свою жизнь взаперти в башне, но мечтает увидеть внешний мир. Когда у нее наконец появляется возможность выйти оттуда, она встречает плутоватого Флинна Райдера, и они отправляются в захватывающее приключение, полное опасностей, волнений и романтики.
Как приручить дракона
Рейтинг IMDB: 8.1
Жанр: Анимация, экшн, приключения
Страна: США; Продолжительность: 98 мин; Год: 2010
Продюсер: Бонни Арнольд
Иккинг – неудачник среди своего племени викингов, но когда он подружился с драконом по имени Беззубик, он обнаруживает, что драконы – не такие уж злобные монстры, как его учили. Вместе Иккинг и Беззубик должны бороться за спасение своей деревни от опасного врага и доказать, что драконы и люди могут сосуществовать в мире.
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