Лучшие боевики с 2003 по 2008 год: почувствуйте прилив адреналина

UAportal подготовил информативную статью о некоторых из самых запоминающихся боевиков, снятых в период с 2003 по 2008 год. Фильмы в жанре экшн были основным направлением в Голливуде с первых дней существования кинематографа, и в этой статье рассказывается о лучших фильмах этого жанра за этот период.

Превосходство Борна

Рейтинг IMDB: 7.7/10

Жанр: Экшн, Приключения, Мистерия

Страна: США, Германия

Продолжительность: 1ч 48мин

Год: 2004

Продюсер: Фрэнк Маршалл

Кинонаграды: Фильм "Превосходство Борна" был номинирован на три премии "Оскар" и получил награду за лучший монтаж на 77-й церемонии вручения премии "Оскар". Фильм также получил награду World Stunt Awards в номинации "Лучшая экшн-последовательность".

Действие фильма "Превосходство Борна" разворачивается там, где остановился его предшественник. Джейсон Борн, бывший киллер ЦРУ, страдающий амнезией, вынужден выйти из укрытия, когда его подставляют в неудачной операции ЦРУ. Борн должен выяснить правду об операции и очистить свое имя, в то время как его преследует ЦРУ.

Убить Билла

Рейтинг IMDB: 8.1/10

Жанр: Экшн, Криминал, Триллер

Страна: США, Япония

Продолжительность: 1ч 51мин

Год: 2003

Продюсер: Лоуренс Бендер

Кинонаграды: Фильм "Убить Билла" был номинирован на две премии "Оскар" и получил премию Saturn Awards в номинации "Лучший боевик/приключенческий фильм". Фильм также получил премию Empire Awards в номинации "Лучшая актриса" за Уму Турман.

Первая часть серии фильмов "Убить Билла" рассказывает о том, как Невеста, бывший член отряда убийц "Смертоносная гадюка", мстит своим бывшим коллегам, которые пытались убить ее и ее нерожденного ребенка.

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Казино Рояль

Рейтинг IMDB: 8/10

Жанр: Экшн, Приключения, Триллер

Страна: Великобритания, Чехия, США, Германия, Багамы, Италия

Продолжительность: 2ч 24мин

Год: 2006

Продюсер: Барбара Брокколи, Майкл Г. Уилсон

Награды: Фильм "Казино Рояль" был номинирован на премию "Оскар" за лучшую оригинальную песню и получил премию BAFTA за лучший звук.

"Казино Рояль" – 21-й фильм франшизы о Джеймсе Бонде, который является перезагрузкой серии. Джеймс Бонд, которого играет Дэниел Крейг, отправляется на свое первое задание в качестве 007, чтобы помешать банкиру выиграть в покер с высокими ставками, что может дестабилизировать мировую экономику. Попутно Бонд влюбляется в Веспер Линд, агента казначейства, которой поручено достать деньги, необходимые для игры.

Миссия Серенити

Рейтинг IMDB: 7.8/10

Жанр: Экшн, Приключения, Научная фантастика

Страна: США

Продолжительность: 1ч 59мин

Год: 2005

Продюсер: Барри Мендель

Кинонаграды: Фильм "Миссия Серенити" получил награды за лучший сценарий и лучшую женскую роль второго плана для Саммер Глау на церемонии SyFy Genre Awards.

"Миссия Серенити" – это продолжение недолговечного телесериала "Светлячок". Фильм рассказывает о команде космического корабля "Серенити", которую преследует Альянс, тоталитарное правительство. Экипаж раскрывает смертельный секрет, который может изменить ход развития Вселенной, и должен решить, стоит ли раскрывать его всему миру.

Темный рыцарь

Рейтинг IMDB: 9/10

Жанр: Экшн, Криминал, Драма

Страна: США, Великобритания

Продолжительность: 2ч 32мин

Год: 2008

Продюсер: Кристофер Нолан, Чарльз Ровен, Эмма Томас

Награды: Фильм "Темный рыцарь" был номинирован на восемь премий "Оскар" и получил премию "Лучший актер второго плана" за исполнение Хитом Леджером роли Джокера. Фильм также получил награды MTV Movie Awards в номинациях "Лучший боевик" и "Лучший злодей".

"Темный рыцарь" – второй фильм в трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене. Бэтмен в исполнении Кристиана Бэйла объединяется с комиссаром Гордоном и окружным прокурором Харви Дентом, чтобы уничтожить Джокера, преступника, который сеет хаос в Готэм-сити.

Напомним, ранее UAportal подготовил подборку пяти приключенческих фильмов, выпущенных в период с 2003 по 2008 год, которые покорили зрителей по всему миру.

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