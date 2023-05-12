Найкращі бойовики з 2003 по 2008 рік: відчуйте приплив адреналіну

UAportal підготував інформативну статтю про деяких із найбільш памятних бойовиків, знятих у період з 2003 по 2008 рік. Фільми в жанрі екшн були основним напрямком у Голлівуді з перших днів існування кінематографу, і в цій статті розповідається про найкращі фільми цього жанру за цей період.

Перевага Борна

Рейтинг IMDB: 7.7/10

Жанр: Екшн, Пригоди, Містерія

Країна: США, Німеччина

Тривалість: 1год 48хв

Рік: 2004

Продюсер: Френк Маршалл

Кінонагороди: Фільм "Перевага Борна" був номінований на три премії "Оскар" та отримав нагороду за найкращий монтаж на 77-й церемонії вручення премії "Оскар". Фільм також отримав нагороду World Stunt Awards у номінації "Найкраща екшн-послідовність".

Відео дня

Дія фільму "Перевага Борна" розгортається там, де зупинився його попередник. Джейсон Борн, колишній кілер ЦРУ, який страждає на амнезію, змушений вийти з укриття, коли його підставляють у невдалій операції ЦРУ. Борн повинен з'ясувати правду про операцію та очистити своє ім'я, тоді як його переслідує ЦРУ.

Вбити Біла

Рейтинг IMDB: 8.1/10

Жанр: Екшн, Кримінал, Трилер

Країна: США, Японія

Тривалість: 1год 51хв

Рік: 2003

Продюсер: Лоуренс Бендер

Кінонагороди: Фільм "Вбити Білла" був номінований на дві премії "Оскар" та отримав премію Saturn Awards у номінації "Кращий бойовик/пригодницький фільм". Фільм також отримав премію Empire Awards у номінації "Найкраща актриса" за Уму Турман.

Перша частина серії фільмів "Вбити Білла" розповідає про те, як Наречена, колишній член загону вбивць "Смертоносна гадюка", мстить своїм колишнім колегам, які намагалися вбити її та її ненароджену дитину.

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Казино Рояль

Рейтинг IMDB: 8/10

Жанр: Екшн, Пригоди, Трилер

Країна: Велика Британія, Чехія, США, Німеччина, Багами, Італія

Тривалість: 2год 24хв

Рік: 2006

Продюсер: Барбара Брокколі, Майкл Г. Вілсон

Нагороди: Фільм "Казино Рояль" був номінований на премію "Оскар" за найкращу оригінальну пісню та отримав премію BAFTA за найкращий звук.

"Казино Рояль" – 21-й фільм франшизи про Джеймса Бонда, який є перезавантаженням серії. Джеймс Бонд, якого грає Деніел Крейг, вирушає на своє перше завдання як 007, щоб перешкодити банкіру виграти в покер з високими ставками, що може дестабілізувати світову економіку. Водночас Бонд закохується у Веспер Лінд, агента казначейства, якій доручено дістати гроші, необхідні для гри.

Місія Сереніті

Рейтинг IMDB: 7.8/10

Жанр: Екшн, Пригоди, Наукова фантастика

Країна: США

Тривалість: 1год 59хв

Рік: 2005

Продюсер: Баррі Мендель

Кінонагороди: Фільм "Місія Сереніті" отримав нагороди за найкращий сценарій та найкращу жіночу роль другого плану для Саммер Глау на церемонії SyFy Genre Awards.

"Місія Сереніті" – це продовження недовговічного телесеріалу "Світлячок". Фільм розповідає про команду космічного корабля "Сереніті", яку переслідує Альянс, тоталітарний уряд. Екіпаж розкриває смертельний секрет, який може змінити перебіг Всесвіту, і повинен вирішити, чи варто розкривати його усьому світу.

Темний лицар

Рейтинг IMDB: 9/10

Жанр: Екшн, Кримінал, Драма

Країна: США, Велика Британія

Тривалість: 2год 32хв

Рік: 2008

Продюсер: Крістофер Нолан, Чарльз Ровен, Емма Томас

Нагороди: Фільм "Темний лицар" був номінований на вісім премій "Оскар" та отримав премію "Кращий актор другого плану" за виконання Хітом Леджером ролі Джокера. Фільм також отримав нагороди MTV Movie Awards у номінаціях "Кращий бойовик" та "Кращий лиходій".

"Темний лицар" – другий фільм у трилогії Крістофера Нолана про Бетмена. Бетмен у виконанні Крістіана Бейла об'єднується з комісаром Гордоном та окружним прокурором Харві Дентом, щоб знищити Джокера, злочинця, який сіє хаос у Готем-сіті.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував добірку п'яти пригодницьких фільмів, випущених у період з 2003 по 2008 рік, які підкорили глядачів у всьому світі.

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