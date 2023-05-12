Лучшие боевики с 2003 по 2008 год: почувствуйте прилив адреналина
UAportal подготовил информативную статью о некоторых из самых запоминающихся боевиков, снятых в период с 2003 по 2008 год. Фильмы в жанре экшн были основным направлением в Голливуде с первых дней существования кинематографа, и в этой статье рассказывается о лучших фильмах этого жанра за этот период.
Превосходство Борна
Рейтинг IMDB: 7.7/10
Жанр: Экшн, Приключения, Мистерия
Страна: США, Германия
Продолжительность: 1ч 48мин
Год: 2004
Продюсер: Фрэнк Маршалл
Кинонаграды: Фильм "Превосходство Борна" был номинирован на три премии "Оскар" и получил награду за лучший монтаж на 77-й церемонии вручения премии "Оскар". Фильм также получил награду World Stunt Awards в номинации "Лучшая экшн-последовательность".
Действие фильма "Превосходство Борна" разворачивается там, где остановился его предшественник. Джейсон Борн, бывший киллер ЦРУ, страдающий амнезией, вынужден выйти из укрытия, когда его подставляют в неудачной операции ЦРУ. Борн должен выяснить правду об операции и очистить свое имя, в то время как его преследует ЦРУ.
Убить Билла
Рейтинг IMDB: 8.1/10
Жанр: Экшн, Криминал, Триллер
Страна: США, Япония
Продолжительность: 1ч 51мин
Год: 2003
Продюсер: Лоуренс Бендер
Кинонаграды: Фильм "Убить Билла" был номинирован на две премии "Оскар" и получил премию Saturn Awards в номинации "Лучший боевик/приключенческий фильм". Фильм также получил премию Empire Awards в номинации "Лучшая актриса" за Уму Турман.
Первая часть серии фильмов "Убить Билла" рассказывает о том, как Невеста, бывший член отряда убийц "Смертоносная гадюка", мстит своим бывшим коллегам, которые пытались убить ее и ее нерожденного ребенка.
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Казино Рояль
Рейтинг IMDB: 8/10
Жанр: Экшн, Приключения, Триллер
Страна: Великобритания, Чехия, США, Германия, Багамы, Италия
Продолжительность: 2ч 24мин
Год: 2006
Продюсер: Барбара Брокколи, Майкл Г. Уилсон
Награды: Фильм "Казино Рояль" был номинирован на премию "Оскар" за лучшую оригинальную песню и получил премию BAFTA за лучший звук.
"Казино Рояль" – 21-й фильм франшизы о Джеймсе Бонде, который является перезагрузкой серии. Джеймс Бонд, которого играет Дэниел Крейг, отправляется на свое первое задание в качестве 007, чтобы помешать банкиру выиграть в покер с высокими ставками, что может дестабилизировать мировую экономику. Попутно Бонд влюбляется в Веспер Линд, агента казначейства, которой поручено достать деньги, необходимые для игры.
Миссия Серенити
Рейтинг IMDB: 7.8/10
Жанр: Экшн, Приключения, Научная фантастика
Страна: США
Продолжительность: 1ч 59мин
Год: 2005
Продюсер: Барри Мендель
Кинонаграды: Фильм "Миссия Серенити" получил награды за лучший сценарий и лучшую женскую роль второго плана для Саммер Глау на церемонии SyFy Genre Awards.
"Миссия Серенити" – это продолжение недолговечного телесериала "Светлячок". Фильм рассказывает о команде космического корабля "Серенити", которую преследует Альянс, тоталитарное правительство. Экипаж раскрывает смертельный секрет, который может изменить ход развития Вселенной, и должен решить, стоит ли раскрывать его всему миру.
Темный рыцарь
Рейтинг IMDB: 9/10
Жанр: Экшн, Криминал, Драма
Страна: США, Великобритания
Продолжительность: 2ч 32мин
Год: 2008
Продюсер: Кристофер Нолан, Чарльз Ровен, Эмма Томас
Награды: Фильм "Темный рыцарь" был номинирован на восемь премий "Оскар" и получил премию "Лучший актер второго плана" за исполнение Хитом Леджером роли Джокера. Фильм также получил награды MTV Movie Awards в номинациях "Лучший боевик" и "Лучший злодей".
"Темный рыцарь" – второй фильм в трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене. Бэтмен в исполнении Кристиана Бэйла объединяется с комиссаром Гордоном и окружным прокурором Харви Дентом, чтобы уничтожить Джокера, преступника, который сеет хаос в Готэм-сити.
Напомним, ранее UAportal подготовил подборку пяти приключенческих фильмов, выпущенных в период с 2003 по 2008 год, которые покорили зрителей по всему миру.
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