Лучшие детективные фильмы 2018-21 годов: сюжет поглощает целиком

Любители кино и энтузиасты всегда находятся в поиске фильмов, которые предлагают возбуждение, острые ощущения и саспенс. UAportal подготовил список лучших детективных фильмов 2018-2021 годов, которые будут держать зрителя в напряжении.

Девушка, которая застряла в паутине

Рейтинг IMDB: 6.1/10

Жанр: Детектив

Страна: Швеция, США, Канада, Германия, Великобритания

Продолжительность: 117 минут; Год: 2018

Продюсер: Элизабет Кантильон

Номинирован на премию "Оскар" 2019 года за лучшие достижения в области причесок и макияжа

Молодой компьютерный хакер Лисбет Саландер и журналист Микаэль Блумквист в поисках разгадки тайны попадают в паутину шпионов, киберпреступников и коррумпированных правительственных чиновников.

Достать ножи

Рейтинг IMDB: 7.9/10

Жанр: Детектив

Страна: США; Продолжительность: 130 минут; Год: 2019

Продюсер: Риан Джонсон

Номинация на премию "Оскар" 2020 года за лучший оригинальный сценарий

Когда известный криминальный романист Харлан Тромби умирает сразу после своего 85-летия, детектив Бенуа Блан вызывается расследовать его смерть. Расспрашивая неблагополучную семью и персонал, Блан обнаруживает паутину лжи, обмана и скрытых мотивов.

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Энола Холмс

Рейтинг IMDB: 6.6/10

Жанр: Детектив

Страна: США, Великобритания; Продолжительность: 123 минуты; Год: 2020

Продюсер: Мэри Парент

Младшая сестра Шерлока Холмса, Энола, отправляется на поиски разгадки тайны своей пропавшей матери. Попутно она перехитрит своего знаменитого брата-детектива и раскроет заговор, который может изменить ход истории.

Дьявол в деталях

Рейтинг IMDB: 6.3/10

Жанр: Детектив

Страна: США; Продолжительность: 128 минут; Год: 2021

Продюсер: Марк Джонсон

Заместитель шерифа Джо "Дик" Дикон отправляется в Лос-Анджелес для выполнения задания по сбору улик. Вместо этого он оказывается втянутым в поиски серийного убийцы, терроризирующего город.

Женщина в окне

Рейтинг IMDB: 5.7/10

Жанр: Детектив

Страна: США; Продолжительность: 100 минут; Год: 2021

Продюсер: Скотт Рудин

Психолог с агорафобией Анна Фокс становится свидетелем жестокого преступления, наблюдая за соседями из своей нью-йоркской квартиры. Пытаясь выяснить правду, она понимает, что не все так, как кажется.

Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.

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