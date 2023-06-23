Найкращі детективні фільми 2018-21 років: сюжет поглинає цілком

Любителі кіно та ентузіасти завжди знаходяться у пошуку фільмів, які пропонують збудження, гострі відчуття та саспенс. UAportal підготував список найкращих детективних фільмів 2018-2021 років, які триматимуть глядача у напрузі.

Дівчина, яка застрягла в павутинні

Рейтинг IMDB: 6.1/10

Жанр: Детектив

Країна: Швеція, США, Канада, Німеччина, Велика Британія

Тривалість: 117 хвилин; Рік: 2018

Продюсер: Елізабет Кантільйон

Номінований на премію "Оскар" 2019 року за найкращі досягнення в галузі зачісок та макіяжу

Відео дня

Молодий комп'ютерний хакер Лісбет Саландер та журналіст Мікаель Блумквіст у пошуках розгадки таємниці потрапляють у павутину шпигунів, кіберзлочинців та корумпованих урядовців.

Дістати ножі

Рейтинг IMDB: 7.9/10

Жанр: Детектив

Країна: США; Тривалість: 130 хвилин; Рік: 2019

Продюсер: Ріан Джонсон

Номінація на премію "Оскар" 2020 року за найкращий оригінальний сценарій

Коли відомий кримінальний романіст Харлан Тромбі вмирає одразу після свого 85-річчя, детектив Бенуа Блан викликається розслідувати його смерть. Розпитуючи неблагополучну сім'ю та персонал, Блан виявляє павутину брехні, обману та прихованих мотивів.

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Енола Холмс

Рейтинг IMDB: 6.6/10

Жанр: Детектив

Країна: США, Велика Британія; Тривалість: 123 хвилини; Рік: 2020

Продюсер: Мері Парент

Молодша сестра Шерлока Холмса, Енола, вирушає на пошуки розгадки таємниці своєї зниклої матері. Принагідно вона перехитрить свого знаменитого брата-детектива і розкриє змову, яка може змінити перебіг історії.

Диявол у деталях

Рейтинг IMDB: 6.3/10

Жанр: Детектив

Країна: США; Тривалість: 128 хвилин; Рік: 2021

Продюсер: Марк Джонсон

Заступник шерифа Джо "Дік" Дікон вирушає до Лос-Анджелеса для виконання завдання зі збору доказів. Натомість він виявляється втягнутим у пошуки серійного вбивці, який тероризує місто.

Жінка у вікні

Рейтинг IMDB: 5.7/10

Жанр: Детектив

Країна: США; Тривалість: 100 хвилин; Рік: 2021

Продюсер: Скотт Рудін

Психолог із агорафобією Ганна Фокс стає свідком жорстокого злочину, спостерігаючи за сусідами зі своєї нью-йоркської квартири. Намагаючись з'ясувати правду, вона розуміє, що все так, як здається.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.

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