Лучшие детские фильмы по рейтингу IMDB многому научат ребенка

UAportal подготовил список из пяти лучших детских фильмов, выпущенных в период с 2010 по 2015 год, согласно рейтингам IMDB. Здесь представлены лучшие фильмы для юных зрителей, которые оставили свой след в индустрии за последние несколько лет/

Головоломка

Рейтинг IMDB: 8.2, Жанр: Анимация/Приключения/Комедия, Страна: США, Продолжительность: 94 минуты, Год: 2015, Продюсер: Джонас Ривера.

Эта классика от Pixar рассказывает историю Райли Андерсен, которая вырвана из жизни на Среднем Западе, когда ее отец начинает новую работу в Сан-Франциско. С помощью эмоций Радость, Страх, Гнев, Отвращение и Печаль, которые олицетворяют персонажи, озвученные Эми Полер, она учится приспосабливаться к новому окружению и справляться с серьезными жизненными изменениями.

Маленький принц

Рейтинг IMDB: 8.0, Жанр: Анимация/Семейный/Фантастика/Тайна, Страна: Франция/Канада, Продолжительность: 108 минут, Год: 2015, Продюсер: Димитри Рассам.

Эта адаптация повести Антуана де Сент-Экзюпери следует за Авиатором, когда он читает историю о брошенном маленьком принце маленькой девочке, чья мать полна решимости сделать свою дочь более зрелой и рациональной, чем она была в этом возрасте. Благодаря музыке Ханса Циммера и Ричарда Харви, а также озвучиванию Джеффа Бриджеса и Рэйчел МакАдамс, этот фильм предлагает зрителям как визуально ошеломляющий, так и эмоционально резонирующий опыт.

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Храбрая сердцем

IMDB рейтинг: 7.6 Жанр: Анимация / Приключения / Семейный / Фэнтези, Страна: США, Продолжительность: 93 минуты, Год: 2012, Продюсер: Кэтрин Сарафиан.

В этом фильме Pixar, действие которого происходит в Шотландии во времена средневековья, мы следуем за Меридой, которая борется против традиций, чтобы вырваться из планов брака по расчету, установленных ее матерью королевой Элинор. После принятия импульсивного решения, которое вызывает хаос в королевстве, Мерида отправляется в путешествие, которое испытает ее храбрость под руководством мудрой Уиллы О' Мудрости. Она также должна восстановить свои отношения с матерью, пока не стало слишком поздно.

Хранитель времени

Рейтинг IMDB : 7.5, Жанр: Приключения / Драма / Семейный / Тайна Страна: США / Великобритания Продолжительность: 126 минут Год: 2011 Продюсеры Мартин Скорсезе.

Действие фильма, удостоенного премии "Оскар", происходит в Париже 1930-х годов, где осиротевший Хьюго Кабре живет на вокзале и хранит часы своего покойного отца. После встречи с Изабель Хьюго открывает для себя тайны своего прошлого, которые связаны с автоматом его отца, оставшимся незавершенным из-за несчастных событий. С помощью Изабель они вместе отправляются в приключение, наполненное разгадыванием тайн с помощью механических предметов на фоне парижской кинокультуры золотого века.

Арриетти из страны лилипутов

IMDB рейтинг 8.1, Жанр Анимация / Приключения Семейное фэнтези Страна Япония Продолжительность 95 минут Год 2010 Продюсеры Тосио Судзуки Ёсиаки Нисимура Хаяо Миядзаки.

Основанный на романе Мэри Нортон "Заемщики", этот фильм студии Ghibli рассказывает об Арриетти, которая живет под половицами в человеческих домах вместе с другими маленькими существами, известными как заемщики, которые берут то, что им нужно, незаметно для людей или так называемых "бобов", как они их называют. Когда Шон замечает Арриетти, он изо всех сил старается не раскрывать их, но когда ситуация принимает худший оборот, они оказываются в борьбе с судьбой, чтобы выжить вместе с помощью Шона.

Напомним, ранее UAportal подготовил подборку пяти приключенческих фильмов, выпущенных в период с 2003 по 2008 год, которые покорили зрителей по всему миру.

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