Лучшие фантастические фильмы 2020 года, которые следует посмотреть
UAportal подготовил увлекательное путешествие по завораживающему жанру фэнтези, показав некоторые из самых незабываемых фильмов 2020 года, которые перенесли зрителей в царство магии, приключений и самопознания.
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Рейтинг IMDB: 7.4/10
Жанр: Фэнтези, Приключения, Анимация
Страна производства: США
Продолжительность: 1 час 42 минуты
Год производства: 2020
Главный продюсер: Кори Рэй
В современном мире, населенном мифическими существами, два брата-эльфа, Йен и Барли, отправляются в поход, чтобы вернуть на один день своего покойного отца. Вооружившись волшебным посохом и заклинанием, способным воскресить его, они попадают в причудливое и трогательное приключение, полное неудачных заклинаний, озорных спрайтов и силы братской любви.
Мулан
Рейтинг IMDB: 5.7/10
Жанр: Фэнтези
Страна производства: США
Продолжительность: 1 час 55 минут
Год выпуска: 2020
Главный продюсер: Джейсон Т. Рид
Вдохновленный вечной китайской легендой, фильм "Мулан" рассказывает об отважном путешествии молодой женщины, которая переодевается в мужчину, чтобы занять место своего отца в императорской армии. Благодаря решимости, стойкости и наставлениям предков Мулан сражается с грозными противниками, чтобы защитить свою семью, честь и всю империю.
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Человек-невидимка
Рейтинг IMDB: 7.1/10
Жанр: Фэнтези, Ужасы
Страна производства: США
Продолжительность: 2 часа и 4 минуты
Год производства: 2020
Главный продюсер: Джейсон Блюм
В этом захватывающем психологическом триллере Сесилия, попавшая в ловушку жестоких отношений, сбегает от своего богатого, но контролирующего мужа. Однако, когда он покончил с собой и оставил ей наследство, Сесилия убеждена, что он инсценировал свою смерть и нашел способ сделать себя невидимым, мучая ее на каждом шагу. Пытаясь доказать свою психику и защитить себя, Сесилия распутывает паутину тайн и обмана.
Ведьмы
Рейтинг IMDB: 5.3/10
Жанр: Фэнтези, Приключения
Страна производства: США
Продолжительность: 1 час 46 минут
Год производства: 2020
Главный продюсер: Гильермо дель Торо
Основанный на любимой детской книге Роальда Даля, фильм "Ведьмы" рассказывает историю маленького мальчика-сироты, который натыкается на тайный шабаш ведьм. С помощью своей любящей бабушки они должны остановить злой план ведьм по превращению детей в мышей. Действие фильма происходит в мире, где ведьмы прячутся у всех на виду, и зрители отправляются в захватывающее и волшебное приключение, наполненное озорством, храбростью и силой любви.
Душа
Рейтинг IMDB: 8.1/10
Жанр: Фэнтези, Анимация
Страна производства: США
Продолжительность: 1 час 47 минут
Год производства: 2020
Главный продюсер: Дана Мюррей
Фильм "Душа" отправляет зрителей в преображающее путешествие в яркие и неземные сферы загробной жизни. Джо Гарднер, учитель музыки средней школы и начинающий джазовый музыкант, после несчастного случая попадает в мир загробной жизни. Там он объединяется с юной душой по имени Двадцать Два и отправляется на поиски своей страсти, цели и истинного смысла жизни.
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