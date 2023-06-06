Лучшие фантастические фильмы, которые невозможно забыть
В царстве, где восстают герои и существуют необычные существа, мир фантастических фильмов завораживает зрителей захватывающими приключениями. UAportal подготовил подборку самых запоминающихся фантастических фильмов.
Мстители: Финал
Рейтинг IMDb: 8.4
Жанр: Фантастика
Страна: США
Продолжительность: 181 минута
Год производства: 2019
Главный продюсер: XYZ Studios
После разрушительных событий фильма "Мстители: Война бесконечности" оставшиеся герои собираются для последнего сражения с грозным Таносом. Отправившись на миссию по изменению времени, чтобы обратить вспять последствия печально известного щелчка, Мстители сталкиваются с самыми серьезными проблемами.
Когда судьба Вселенной висит на волоске, они должны собрать все свои силы, мужество и самопожертвование, чтобы устранить последствия и вернуть миру надежду.
Капитан Марвел
Рейтинг IMDb: 6.9
Жанр: Фантастика
Страна: США
Продолжительность: 123 минуты
Год производства: 2019
Главный продюсер: ABC Productions
Действие фильма "Капитан Марвел" разворачивается в 1990-х годах и рассказывает о путешествии Кэрол Дэнверс, бывшего пилота ВВС США, ставшего межгалактическим воином. Оказавшись в центре межзвездного конфликта между двумя инопланетными расами, Кэрол узнает правду о своем прошлом и открывает свои необыкновенные способности.
С помощью молодого Ника Фьюри она становится одним из самых могущественных героев Вселенной и отправляется на защиту Земли от грозного врага.
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Алита: Боевой ангел
Рейтинг IMDb: 7.3
Жанр: Фантастика
Страна: США
Продолжительность: 122 минуты
Год производства: 2019
Главный продюсер: XYZ Studios
В антиутопическом мире Железного города выброшенный киборг по имени Алита возрождается доктором Дайсоном Идо. Не помня своего прошлого, Алита отправляется на поиски своей истинной сущности и цели.
По мере того, как она исследует опасный и коррумпированный мир вокруг себя, необычные боевые способности Алиты привлекают внимание могущественных сил. С вновь обретенными союзниками и решимостью защищать невинных, она становится маяком надежды в городе, находящемся на грани хаоса.
Человек-паук: Вдали от дома
Рейтинг IMDb: 7.5
Жанр: Фантастика
Страна: США
Продолжительность: 129 минут
Год производства: 2019
Главный продюсер: ABC Productions
Питер Паркер, он же Человек-паук, отправляется в школьную поездку в Европу. Однако его планы на спокойный отдых быстро нарушаются, когда он сталкивается с новой угрозой – стихийными существами, сеющими хаос по всему континенту.
Объединившись с загадочным Мистерио, Питер должен осознать свою ответственность как героя и принять предстоящие испытания. Сражаясь с могущественными противниками и борясь с собственными сомнениями, Человек-паук должен быть на высоте и доказать, что он достоин мантии, которую носит.
Шазам
Рейтинг IMDb: 7.1
Жанр: Фантастика
Страна: США
Продолжительность: 132 минуты
Год производства: 2019
Главный продюсер: XYZ Studios
Когда подросток-сирота Билли Бэтсон становится избранным древним волшебником, чтобы получить невероятные способности, он превращается во взрослого супергероя, известного как Шазам.
Пока Билли борется со своими новообретенными способностями и ответственностью, которая приходит вместе с ними, он исследует пределы своих способностей, одновременно преодолевая трудности подросткового возраста. С помощью своей приемной семьи Билли должен научиться использовать свои силы, чтобы защитить мир от угрозы мстительного злодея.
Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.
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