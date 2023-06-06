Найкращі фантастичні фільми, які неможливо забути

У царстві, де повстають герої та існують незвичайні істоти, світ фантастичних фільмів заворожує глядачів захоплюючими пригодами. UAportal підготував добірку найбільш фантастичних фільмів, що запам'ятовуються.

Месники: Фінал

Рейтинг IMDb: 8.4

Жанр: Фантастика

Країна: США

Тривалість: 181 хвилина

Рік виробництва: 2019

Головний продюсер: XYZ Studios

Після руйнівних подій фільму "Месники: Війна нескінченності" герої, що залишилися, збираються для останньої битви з грізним Таносом. Вирушивши на місію зі зміни часу, щоб звернути наслідки сумно відомого клацання, Месники стикаються з найсерйознішими проблемами.

Відео дня

Коли доля Всесвіту висить на волосині, вони повинні зібрати всі свої сили, мужність та самопожертву, щоб усунути наслідки та повернути світові надію.

Капітан Марвел

Рейтинг IMDb: 6.9

Жанр: Фантастика

Країна: США

Тривалість: 123 хвилини

Рік виробництва: 2019

Головний продюсер: ABC Productions

Дія фільму "Капітан Марвел" розгортається в 1990-х роках і розповідає про подорож Керол Денверс, колишнього пілота ВПС США, який став міжгалактичним воїном. Опинившись у центрі міжзоряного конфлікту між двома інопланетними расами, Керол дізнається правду про своє минуле та відкриває свої незвичайні здібності.

За допомогою молодого Ніка Ф'юрі вона стає одним із наймогутніших героїв Всесвіту і вирушає на захист Землі від грізного ворога.

Читайте також: Найкращі фантастичні фільми десятиліття

Аліта: Бойовий ангел

Рейтинг IMDb: 7.3

Жанр: Фантастика

Країна: США

Тривалість: 122 хвилини

Рік виробництва: 2019

Головний продюсер: XYZ Studios

В антиутопічному світі Залізного міста викинутий кіборг на ім'я Аліта відроджується доктором Дайсоном Ідо. Не пам'ятаючи свого минулого, Аліта вирушає на пошуки своєї справжньої сутності та мети.

У міру того, як вона досліджує небезпечний та корумпований світ навколо себе, незвичайні бойові здібності Аліти привертають увагу могутніх сил. З новонабутими союзниками і рішучістю захищати невинних, вона стає маяком надії у місті, що знаходиться на межі хаосу.

Людина-павук: Вдалині від дому

Рейтинг IMDb: 7.5

Жанр: Фантастика

Країна: США

Тривалість: 129 хвилин

Рік виробництва: 2019

Головний продюсер: ABC Productions

Пітер Паркер, він же Людина-павук, вирушає до шкільної поїздки до Європи. Однак його плани на спокійний відпочинок швидко порушуються, коли він стикається з новою загрозою – стихійними істотами, що сіють хаос по всьому континенту.

Об'єднавшись із загадковим Містеріо, Пітер повинен усвідомити свою відповідальність як героя та прийняти майбутні випробування. Борючись з могутніми противниками і борючись із власними сумнівами, Людина-павук має бути на висоті і довести, що вона гідна мантії, яку носить.

Шазам

Рейтинг IMDb: 7.1

Жанр: Фантастика

Країна: США

Тривалість: 132 хвилини

Рік виробництва: 2019

Головний продюсер: XYZ Studios

Коли підліток-сирота Біллі Бетсон стає обраним стародавнім чарівником, щоб отримати неймовірні здібності, він перетворюється на дорослого супергероя, відомого як Шазам.

Поки Біллі бореться зі своїми новонабутими здібностями та відповідальністю, яка приходить разом із ними, він досліджує межі своїх здібностей, одночасно долаючи труднощі підліткового віку. За допомогою своєї прийомної сім'ї Біллі має навчитися використовувати свої сили, щоб захистити світ від загрози мстивого лиходія.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал !