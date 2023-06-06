Лучшие фантастические фильмы, которые невозможно забыть

В царстве, где восстают герои и существуют необычные существа, мир фантастических фильмов завораживает зрителей захватывающими приключениями. UAportal подготовил подборку самых запоминающихся фантастических фильмов.

Мстители: Финал

Рейтинг IMDb: 8.4

Жанр: Фантастика

Страна: США

Продолжительность: 181 минута

Год производства: 2019

Главный продюсер: XYZ Studios

После разрушительных событий фильма "Мстители: Война бесконечности" оставшиеся герои собираются для последнего сражения с грозным Таносом. Отправившись на миссию по изменению времени, чтобы обратить вспять последствия печально известного щелчка, Мстители сталкиваются с самыми серьезными проблемами.

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Когда судьба Вселенной висит на волоске, они должны собрать все свои силы, мужество и самопожертвование, чтобы устранить последствия и вернуть миру надежду.

Капитан Марвел

Рейтинг IMDb: 6.9

Жанр: Фантастика

Страна: США

Продолжительность: 123 минуты

Год производства: 2019

Главный продюсер: ABC Productions

Действие фильма "Капитан Марвел" разворачивается в 1990-х годах и рассказывает о путешествии Кэрол Дэнверс, бывшего пилота ВВС США, ставшего межгалактическим воином. Оказавшись в центре межзвездного конфликта между двумя инопланетными расами, Кэрол узнает правду о своем прошлом и открывает свои необыкновенные способности.

С помощью молодого Ника Фьюри она становится одним из самых могущественных героев Вселенной и отправляется на защиту Земли от грозного врага.

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Алита: Боевой ангел

Рейтинг IMDb: 7.3

Жанр: Фантастика

Страна: США

Продолжительность: 122 минуты

Год производства: 2019

Главный продюсер: XYZ Studios

В антиутопическом мире Железного города выброшенный киборг по имени Алита возрождается доктором Дайсоном Идо. Не помня своего прошлого, Алита отправляется на поиски своей истинной сущности и цели.

По мере того, как она исследует опасный и коррумпированный мир вокруг себя, необычные боевые способности Алиты привлекают внимание могущественных сил. С вновь обретенными союзниками и решимостью защищать невинных, она становится маяком надежды в городе, находящемся на грани хаоса.

Человек-паук: Вдали от дома

Рейтинг IMDb: 7.5

Жанр: Фантастика

Страна: США

Продолжительность: 129 минут

Год производства: 2019

Главный продюсер: ABC Productions

Питер Паркер, он же Человек-паук, отправляется в школьную поездку в Европу. Однако его планы на спокойный отдых быстро нарушаются, когда он сталкивается с новой угрозой – стихийными существами, сеющими хаос по всему континенту.

Объединившись с загадочным Мистерио, Питер должен осознать свою ответственность как героя и принять предстоящие испытания. Сражаясь с могущественными противниками и борясь с собственными сомнениями, Человек-паук должен быть на высоте и доказать, что он достоин мантии, которую носит.

Шазам

Рейтинг IMDb: 7.1

Жанр: Фантастика

Страна: США

Продолжительность: 132 минуты

Год производства: 2019

Главный продюсер: XYZ Studios

Когда подросток-сирота Билли Бэтсон становится избранным древним волшебником, чтобы получить невероятные способности, он превращается во взрослого супергероя, известного как Шазам.

Пока Билли борется со своими новообретенными способностями и ответственностью, которая приходит вместе с ними, он исследует пределы своих способностей, одновременно преодолевая трудности подросткового возраста. С помощью своей приемной семьи Билли должен научиться использовать свои силы, чтобы защитить мир от угрозы мстительного злодея.

Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.

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