Лучшие фильмы ужасов, которые заставят дрожать даже бесстрашных

UAportal подготовил подборку из пяти фильмов ужасов, выпущенных в период с 2010 по 2018 год. Все они с рейтингом IMDB от 7,5 до 10.

1 Прочь

Рейтинг IMDB: 8.0 Жанр: ужасы, мистика, триллер Страна: США Продолжительность: 1ч 44м Год: 2017 Продюсер: Джордан Пил

Этот фильм рассказывает о Крисе, молодом афроамериканце, который приезжает в родовое поместье своей белой подруги и обнаруживает шокирующую тайну. Это напряженное исследование расовых отношений в Америке.

2 Тихое место

Рейтинг IMDB: 7.6 Жанр: ужасы, триллер, драма Страна: США Продолжительность: 1ч 30м Год: 2018 Продюсер: Джон Красински

Это история о семье, живущей в тишине, чтобы спрятаться от таинственных существ, которые охотятся с помощью звука. Семья использует язык жестов для общения и должна постоянно хранить молчание или столкнуться с верной смертью.

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3 Бабадук

IMDB рейтинг: 7.5 Жанр: ужасы, драма Страна: Австралия Продолжительность: 1ч 33м Год: 2014 Продюсер: Дженнифер Кент

Этот психологический фильм ужасов рассказывает об Амелии, которая пытается справиться со страхом своего сына перед монстром, скрывающимся в их доме после того, как их обоих преследует жуткая детская книга под названием "Мистер Бабадук".

4 Реинкарнация

IMDB рейтинг: 8.2 Жанр: ужасы, мистика Страна: США Продолжительность: 2ч 7м Год: 2018 Продюсер: Ари Астер

Этот медленно разгорающийся сверхъестественный фильм ужасов следует за Энни, когда она пытается выяснить, почему ее семья была проклята трагедией после смерти ее собственной матери и странных событий, которые последовали за этим.

5 Оно

IMDB рейтинг: 6.9 Жанр: ужасы, мистика Страна: США Продолжительность: 1ч 40м Год ; 2015 Продюсер: Дэвид Роберт Митчелл

Этот ужасающий триллер следует за Джей, когда ее преследует неизвестная сила после сна с новым парнем. Он обнаруживает, что сила приняла форму, чтобы выследить ее.

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