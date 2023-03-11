Лучшие фильмы ужасов в период с 2005 по 2010 год: готовьтесь испугаться

UAportal подготовил обзор лучших фильмов ужасов, выпущенных в период с 2005 по 2010 год. Все эти фильмы имеют рейтинг IMDB 8 или выше.

"Спуск" (2005)

Рейтинг IMDB: 7.2/10 Жанр: Приключения, Ужасы, Триллер Страна: Великобритания Продолжительность: 1ч 54мин Год: 2005 Продюсер: Кристиан Колсон

Британский приключенческий фильм ужасов Нила Маршалла о шести женщинах, которые попадают в неисследованную систему пещер в Аппалачских горах Северной Каролины. Они оказываются в ловушке глубоко под землей и должны найти выход, прежде чем закончится кислород или они поддадутся существам, преследующим их в темноте внизу.

Фильм наполнен напряженными моментами, когда женщины пытаются выжить вопреки всему, одновременно решая личные проблемы из своей прошлой жизни, которые возвращаются и преследуют их. Фильм предлагает уникальный взгляд на классическую историю о борьбе человека с природой и будет держать зрителей в напряжении до самого кульминационного момента.

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"Приют"(2007)

Рейтинг IMDB: 7.6/10 Жанр: Драма, Фэнтези, Ужасы Страна: Испания Продолжительность: 1ч 54мин Год: 2007 Продюсер: Альваро Аугустин, Хоакин Падро.

Приют – испанская драма ужасов режиссера Хуана Антонио Байоны и сценариста Серхио Г. Санчеса. Фильм рассказывает о Лауре (Белен Руэда), которая решает купить старый дом своего детства, сиротский приют, которым управляла ее приемная мать до самой своей смерти. Когда приемный сын Лауры Симон пропадает, она начинает искать его в доме и обнаруживает, что его преследуют таинственные духи из прошлого. По мере того, как она углубляется в тайну того, что произошло в приюте все эти годы назад, Лауре приходится столкнуться с мрачными секретами своей семьи, а также со сверхъестественными силами, которые скрываются в его стенах.

"Впусти меня. Сага" (2010)

Рейтинг IMDB : 7.2/10 Жанр: Драма, Фэнтези, Ужасы Страна: США Продолжительность: 1ч 55мин Год: 2010 Продюсер: Тоби Магуайр, Джон Нордлинг Фильм

"Впусти меня. Сага" – это американский ремейк шведского фильма 2008 года "Впусти меня", основанный на одноименном романе Джона Эйвиде Линдквиста 2004 года. Фильм снят режиссером Мэттом Ривзом с Коди Смит-МакФи в роли Оуэна и Хлоей Моретц в роли Эбби и рассказывает о молодом парне по имени Оуэн, который подружился со странной девушкой по имени Эбби, живущей по соседству с ним в Лос-Анджелесе в 1983 году, чье появление совпадает с серией жестоких убийств, происходящих в их районе.

"Незнакомцы" (2008)

Рейтинг IMDB: 6.3/10 Жанр: Ужасы, Мистерия, Триллер Страна: США Продолжительность: 1ч 25мин Год: 2008 Продюсер: Брайан Бертино

"Незнакомцы" – американский психологический фильм ужасов 2008 года режиссера Брайана Бертино о семейной паре, чье пребывание в уединенном доме отдыха нарушено тремя нападающими в масках. Они неустанно терроризируют дом всю ночь по неизвестным причинам.

Несмотря на низкий бюджет, фильм получил признание критиков за действенную напряженную атмосферу, а также за сильные актерские работы Лив Тайлер и Скотта Спидмана. Он также предлагает зрителям интересное исследование человеческой природы, когда они сталкиваются с экстремальным стрессом и страхом, в дополнение к предоставлению некоторых сильных пугающих моментов.

"Затащи меня в ад" (2009)

Рейтинг IMDB: 7.0/10 Жанр: Комедия, Ужасы, Триллер Страна: США Продолжительность: 1ч 39мин Год: 2009 Продюсер: Сэм Рэйми, Грант Кертис

Фильм "Затащи меня в ад" – американский сверхъестественный фильм ужасов 2009 года режиссера Сэма Рэйми о Кристине Браун (Элисон Лохман), кредитном работнике, которая невольно проклинает старую женщину, когда та отказывает ей в просьбе о продлении ипотеки. Проклятие быстро усиливается, когда демонический дух женщины начинает мучить Кристину все более ужасными способами, что приводит к кульминационной развязке. Этот фильм предлагает забавное сочетание комедии и ужаса, а также несколько действительно великолепных практических спецэффектов, что делает его обязательным к просмотру для поклонников жанра.

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