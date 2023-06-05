Лучшие фильмы, в которых играл Николас Кейдж
Николас Кейдж, известный своими захватывающими выступлениями и разнообразными ролями, оставил неизгладимый след в мире кино. Карьера Кейджа насчитывает несколько десятилетий, он снялся в многочисленных культовых фильмах, которые покорили зрителей во всем мире. UAportal подготовил список пяти лучших фильмов с участием Николаса Кейджа.
Без лица
Рейтинг IMDB: 7.3/10
Жанр: Экшн, Криминал, Научная фантастика
Страна производства: США
Продолжительность: 2ч 18мин
Год производства: 1997
Главный продюсер: Барри М. Осборн
В фильме "Без лица" Николас Кейдж изображает Кастора Троя, безжалостного преступника, и специального агента ФБР Шона Арчера. В фильме эти два героя вступают в смертельно опасную игру в кошки-мышки. Движимый местью и отчаянием, Арчер идет на крайние меры, принимая на себя личность Троя, чтобы остановить катастрофический террористический заговор.
Великолепная афера
Рейтинг IMDB: 7.3/10
Жанр: Криминал, Драма, Триллер
Страна производства: США
Продолжительность: 1ч 56мин
Год выпуска: 2003
Главный продюсер: Ридли Скотт
Фильм "Великолепная афера" рассказывает историю Роя Уоллера в исполнении Николаса Кейджа, невротичного и одержимого мошенника, страдающего тяжелым обсессивно-компульсивным расстройством. Вместе со своим партнером Фрэнком они проворачивают сложные аферы, пока жизнь Роя не принимает неожиданный оборот, когда он узнает, что у него есть дочь-подросток. Пока он пытается найти баланс между своей преступной деятельностью и вновь обретенными обязанностями отца, фильм создает захватывающее повествование об обмане, искуплении и сложностях человеческих отношений.
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Синоптик
Рейтинг IMDB: 6.5/10
Жанр: Комедия, Драма
Страна производства: США
Продолжительность: 1ч 42мин
Год выпуска: 2005
Главный продюсер: Тодд Блэк
В центре сюжета "Синоптик" – Дэвид Спритц в исполнении Николаса Кейджа, метеоролог из Чикаго, переживающий кризис среднего возраста. По мере того, как он преодолевает трудности своей личной жизни, включая неудачный брак и напряженные отношения с детьми, Дэвид пытается найти смысл и цель. Через мрачный юмор и самоанализ фильм исследует темы идентичности, семейной динамики и состояния человека.
Сокровище нации: Книга тайн
Рейтинг IMDB: 6.5/10
Жанр: Экшн, Приключения, Мистерия
Страна производства: США
Продолжительность: 2ч 4мин
Год выпуска: 2007
Главный продюсер: Джерри Брукхаймер
В фильме "Сокровище нации: Книга тайн" Бенджамин Гейтс в исполнении Николаса Кейджа отправляется в захватывающее приключение, чтобы раскрыть скрытые секреты, которые могут очистить имя его семьи. Вместе со своей верной командой, включая Эбигейл Чейз и Райли Пула, Гейтс отправляется на поиски, которые приводят его к историческим достопримечательностям и уликам, разбросанным по всему миру. По мере того как они распутывают паутину тайн, фильм сочетает в себе историю, оставляя зрителей в напряжении.
Медальон
Рейтинг IMDB: 5.5/10
Жанр: Экшн, Криминал, Драма
Страна производства: США
Продолжительность: 1ч 36мин
Год выпуска: 2012
Главный продюсер: Мэттью Джойнс
В фильме "Медальон" Николас Кейдж играет роль Уилла Монтгомери, мастера воровского дела, который, отбыв тюремный срок, вынужден вернуться в преступный мир, когда похищают его дочь. Решив спасти ее, Монтгомери должен перехитрить своего бывшего напарника и ускользнуть от неумолимого агента ФБР.
Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.
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