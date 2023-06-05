Найкращі фільми, в яких грав Ніколас Кейдж

Ніколас Кейдж, відомий своїми захоплюючими виступами та різноманітними ролями, залишив незабутній слід у світі кіно. Кар'єра Кейджа налічує кілька десятиліть, він знявся у численних культових фільмах, які підкорили глядачів у всьому світі. UAportal підготував список п'яти найкращих фільмів за участю Ніколаса Кейджа.

Без обличчя

Рейтинг IMDB: 7.3/10

Жанр: Екшн, Кримінал, Наукова фантастика

Країна виробництва: США

Тривалість: 2год 18хв

Рік виробництва: 1997

Головний продюсер: Баррі М. Осборн

У фільмі "Без особи" Ніколас Кейдж зображує Кастора Троя, безжального злочинця, та спеціального агента ФБР Шона Арчера. У фільмі ці два герої вступають у смертельно небезпечну гру в кішки-мишки. Рухаючи помстою і розпачом, Арчер іде на крайні заходи, приймаючи він Троя, щоб зупинити катастрофічний терористичний змова.

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Чудова афера

Рейтинг IMDB: 7.3/10

Жанр: Кримінал, Драма, Трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 1год 56хв

Рік виконання: 2003

Головний продюсер: Рідлі Скотт

Фільм "Чудова афера" розповідає історію Роя Уоллера у виконанні Ніколаса Кейджа, невротичного і одержимого шахрая, який страждає на важкі обсесивно-компульсивні розлади. Разом зі своїм партнером Френком вони провертають складні афери, поки життя Роя не сприймає несподіваний оборот, коли він дізнається, що в нього є дочка-підліток. Поки він намагається знайти баланс між своєю злочинною діяльністю і знову набутими обов'язками батька, фільм створює захоплюючу розповідь про обман, спокутування та складнощі людських відносин.

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Синоптик

Рейтинг IMDB: 6.5/10

Жанр: Комедія, Драма

Країна виробництва: США

Тривалість: 1год 42хв

Рік виконання: 2005

Головний продюсер: Тодд Блек

У центрі сюжету "Синоптик" – Девід Спрітц у виконанні Ніколаса Кейджа, метеоролог із Чикаго, який переживає кризу середнього віку. У міру того, як він долає труднощі свого особистого життя, включаючи невдалий шлюб та напружені стосунки з дітьми, Девід намагається знайти сенс та мету. Через похмурий гумор та самоаналіз фільм досліджує теми ідентичності, сімейної динаміки та стану людини.

Скарб нації: Книга таємниць

Рейтинг IMDB: 6.5/10

Жанр: Екшн, Пригоди, Містерія

Країна виробництва: США

Тривалість: 2год 4хв

Рік виконання: 2007

Головний продюсер: Джеррі Брукхаймер

У фільмі "Скарб нації: Книга таємниць" Бенджамін Гейтс у виконанні Ніколаса Кейджа вирушає у захоплюючу пригоду, щоб розкрити приховані секрети, які можуть очистити ім'я його родини. Разом зі своєю вірною командою, включаючи Ебігейл Чейз і Райлі Пула, Гейтс вирушає на пошуки, які призводять його до історичних пам'яток та доказів, розкиданих по всьому світу. У міру того як вони розплутують павутину таємниць, фільм поєднує історію, залишаючи глядачів у напрузі.

Медальйон

Рейтинг IMDB: 5.5/10

Жанр: Екшн, Кримінал, Драма

Країна виробництва: США

Тривалість: 1год 36хв

Рік зробити: 2012

Головний продюсер: Меттью Джойнс

У фільмі "Медальйон" Ніколас Кейдж грає роль Вілла Монтгомері, майстра злодійської справи, який, відбувши тюремний термін, змушений повернутися у злочинний світ, коли викрадають його дочку. Вирішивши врятувати її, Монтгомері повинен перехитрити свого колишнього напарника і вислизнути від невблаганного агента ФБР.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.

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