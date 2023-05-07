Лучшие мультфильмы 2007-10 годов, которые нельзя пропустить

UAportal подготовил статью, в которой подробно рассматривается увлекательный мир анимационных фильмов. От фантазийных миров до очаровательных сказок, пять обязательных к просмотру мультфильмов 2007-2011 годов покорят зрителей.

История игрушек 3

Рейтинг IMDB: 8.3

Жанр: Мультфильм

Страна: США

Продолжительность: 103 минут

Год: 2010

Продюсер: Pixar Animation Studios

"История игрушек 3" – это третья часть франшизы "История игрушек", в центре которой находится Энди, готовящийся уехать в колледж. Игрушки по ошибке попадают в детский сад, где они должны объединиться с новыми игрушками, чтобы спланировать свой побег и найти способ вернуться к Энди до того, как он уедет в колледж. По пути они сталкиваются с различными препятствиями и приключениями, включая путешествие через мусоросжигатель.

В 2011 году фильм "История игрушек 3" получил премию "Оскар" в номинации "Лучший анимационный фильм".

Вверх

Рейтинг IMDB: 8.2

Жанр: Мультфильмы

Страна: США

Продолжительность: 96 минут

Год: 2009

Продюсер: Pixar Animation Studios

В фильме "Вверх" рассказывается история отставного продавца воздушных шаров Карла Фредриксена, который отправляется исполнить мечту всей своей жизни – совершить путешествие в Южную Америку, привязав к своему дому тысячи воздушных шаров. По дороге он встречает молодого исследователя дикой природы по имени Рассел, и вместе они отправляются в дикое приключение, полное опасностей и открытий.

В 2010 году фильм "Вверх" получил две премии "Оскар" - за лучший анимационный фильм и за лучшую оригинальную музыку.

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Как приручить дракона

Рейтинг IMDB: 8.1

Жанр: Мультфильмы

Страна: США

Продолжительность: 98 минут

Год: 2010

Продюсер: DreamWorks Animation

Действие фильма "Как приручить дракона" происходит в мифическом мире викингов и рассказывает историю молодого викинга по имени Иккинг, который мечтает стать истребителем драконов, как его отец. Однако, поймав своего первого дракона, он глубоко привязывается к этому существу и обнаруживает, что драконы – не такие уж свирепые звери, как его учили. Вместе со своим драконом Беззубиком Иккинг отправляется спасать свою деревню от смертельной угрозы.

В 2011 году фильм "Как приручить дракона" был номинирован на две премии "Оскар" – за лучший анимационный фильм и за лучшую оригинальную музыку.

Коралина в стране кошмаров

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Мультфильмы

Страна: США

Продолжительность: 100 минут

Год: 2009

Продюсер: Laika Entertainment

"Коралина в стране кошмаров" – это мрачный фантастический фильм о молодой девушке по имени Коралина, которая обнаруживает в своем новом доме потайную дверь, ведущую в альтернативный мир, где все идеально. Однако, проводя все больше времени в альтернативном мире, она начинает понимать, что это не то, чем кажется, и что ее жизнь может быть в опасности.

Фильм "Коралина в стране кошмаров" был номинирован на премию "Оскар" 2010 года в категории "Лучший анимационный фильм".

Тайна Келлс

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Мультфильмы

Страна: Ирландия

Продолжительность: 75 минут

Год: 2009

Производитель: Cartoon Saloon

"Тайна Келлс" – это потрясающий анимационный фильм, действие которого происходит в средневековой Ирландии. История рассказывает о мальчике по имени Брендан, который помогает завершить работу над Книгой Келлс, шедевром средневекового искусства и одним из самых известных в мире иллюминированных манускриптов. На этом пути ему приходится преодолеть множество препятствий и столкнуться с опасностями внешнего мира.

Фильм "Тайна Келлс" был номинирован на премию "Оскар" 2010 года как лучший анимационный фильм.

Напомним, ранее UAportal подготовил подборку пяти приключенческих фильмов, выпущенных в период с 2003 по 2008 год, которые покорили зрителей по всему миру.

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