Лучшие мультфильмы, которые помогут приятно провести время с семьей

UAportal подготовил подборку из пяти лучших мультфильмов. Они понравятся не только маленьким детям, но и взрослым зрителям.

Университет монстров

IMDB Рейтинг: 7,5/10

Жанр: Анимация

Год: 2013

Снят студией Pixar Animation Studios

Этот мультфильм рассказывает о том, как Майк Вазовски и Джеймс Пи Салливан познакомились друг с другом во время учебы в колледже, а затем навсегда стали лучшими друзьями.

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IMDB Рейтинг: 8,8/10

Жанр: Анимация

Год: 2009

Снят студией Pixar Animation Studios для Walt Disney Pictures

78-летний старик Карл Фредриксен отправляется в приключение в сопровождении Рассела – исследователя дикой природы – когда он привязывает тысячи воздушных шаров к своему дому. Он хочет улететь в Южную Америку, где надеется исполнить мечту всей своей жизни вместе с вновь обретенным компаньоном.

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Суперсемейка 2

IMDB Рейтинг: 8/10

Жанр: Анимация

Год: 2004

Снят студией Pixar Animation Studios для Walt Disney Pictures

Фильм рассказывает о семье Парр, которые вынуждены скрывать свои способности и жить тихой жизнью в пригороде, пока однажды их не призывают спасти мир от разрушения.

Шрек

IMDB Рейтинг: 7,9/10

Жанр: Анимация, комедия

Год: 2001

Снят студией DreamWorks Animation для Paramount Pictures

Эта фэнтези-комедия рассказывает о том, как огр по имени Шрек пытается спасти принцессу Фиону с помощью своего верного спутника Осла, одновременно пытаясь справиться с посягательством лорда Фаркуада, на его жизнь.

В поисках Немо

IMDB Рейтинг: 8,1/10

Жанр: Анимация, комедия

Год: 2003

Снят студией Pixar Animation Studios для Walt Disney Pictures

Чрезмерно заботливая рыба-клоун по имени Марлин отправляется в путешествие по океану в поисках своего сына Немо после того, как его поймали аквалангисты во время посещения Большого Барьерного рифа у берегов Австралии. В ходе этого приключения он встречает несколько интересных персонажей, которые помогут ему снова найти своего любимого сына.

Напомним, многие актеры и певцы решаются на пластические операции, потому что часто для них это необходимость. Мы рассказали 7 знаменитых мужчин, корректировавших свою внешность.

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