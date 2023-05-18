Лучшие супергеройские сериалы: невозможно оторваться

UAportal подготовил обзор лучших супергеройских сериалов, выпущенных в период с 2010 по 2015 год. Эти сериалы завоевали широкую популярность и оказали влияние на телевизионную индустрию.

Флэш

Рейтинг IMDB: 7.7/10

Жанр: Супергерой

Страна: США

Продолжительность: 7 сезонов, 134 эпизода

Год: 2014-2021

Продюсер: Грег Берланти

Награды: Сериал "Флэш" получил множество наград, включая премии Primetime Creative Arts Emmy Awards за выдающуюся координацию трюков и выдающиеся специальные визуальные эффекты.

После удара молнии Барри Аллен обретает силу сверхскорости и становится Флэшем. Вместе со своей командой из лаборатории S.T.A.R. Labs он сражается с различными злодеями, включая своего заклятого врага – Обратного Флэша.

Стрела

Рейтинг IMDB: 7.5/10

Жанр: Супергерой

Страна: США

Продолжительность: 8 сезонов, 170 эпизодов

Год: 2012-2020

Продюсер: Грег Берланти

Награды: Сериал "Стрела" получил несколько наград, включая премию "Выбор народа" в номинации "Любимая новая телевизионная драма".

Оказавшись на необитаемом острове, миллиардер Оливер Куин возвращается домой с новым набором навыков и становится мстителем Зеленой Стрелой. Вместе со своей командой он борется за защиту своего города от различных угроз.

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Агенты ЩИТ

Рейтинг IMDB: 7.5/10

Жанр: Супергерой

Страна: США

Продолжительность: 7 сезонов, 136 эпизодов

Год: 2013-2020

Продюсер: Джосс Уидон

Награды: "Агенты ЩИТ" были номинированы на несколько наград, включая премию "Эмми" за выдающиеся специальные визуальные эффекты.

Сериал рассказывает об агентах Щ.И.Т., которые расследуют странные и сверхъестественные происшествия. По пути они сталкиваются с различными супергероями и злодеями из вселенной Marvel.

Готэм

Рейтинг IMDB: 7.8/10

Жанр: Супергерой

Страна: США

Продолжительность: 5 сезонов, 100 эпизодов

Год: 2014-2019

Продюсер: Бруно Хеллер

Награды: "Готэм" получил премию Primetime Creative Arts Emmy Award за выдающийся монтаж звука для сериала.

Действие сериала происходит в начале карьеры Бэтмена, детектив Джеймс Гордон путешествует по коррумпированному и охваченному преступностью городу Готэм. По пути он сталкивается с различными культовыми злодеями Бэтмена.

Сорвиголова

Рейтинг IMDB: 8.6/10

Жанр: Супергерой

Страна: США

Продолжительность: 3 сезона, 39 эпизодов

Год: 2015-2018

Продюсер: Дрю Годдард

Награды: Сериал "Сорвиголова" получил премию Primetime Creative Arts Emmy Award за выдающийся монтаж звука для сериала.

Слепой адвокат Мэтт Мердок становится мстителем, Сорвиголовой, и борется с преступностью в районе Адской кухни в Нью-Йорке. По пути он сталкивается с различными преступниками, включая своего заклятого врага Уилсона Фиска.

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