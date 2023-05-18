Найкращі супергеройські серіали: неможливо відірватися

UAportal підготував огляд найкращих супергеройських серіалів, випущених у період з 2010 по 2015 рік. Ці серіали здобули широку популярність і вплинули на телевізійну індустрію.

Флеш

Рейтинг IMDB: 7.7/10

Жанр: Супергерой

Країна: США

Тривалість: 7 сезонів, 134 епізоди

Рік: 2014-2021

Продюсер: Грег Берланті

Нагороди: Серіал "Флеш" отримав безліч нагород, включаючи премії Primetime Creative Arts Emmy Awards за визначну координацію трюків та визначні спеціальні візуальні ефекти.

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Після удару блискавки Баррі Аллен набуває силу надшвидкості і стає Флешем. Разом зі своєю командою з лабораторії STAR Labs він бореться з різними лиходіями, включаючи свого заклятого ворога – Зворотного Флеша.

Стріла

Рейтинг IMDB: 7.5/10

Жанр: Супергерой

Країна: США

Тривалість: 8 сезонів, 170 епізодів

Рік: 2012-2020

Продюсер: Грег Берланті

Нагороди: Серіал "Стріла" отримав кілька нагород, включаючи премію "Вибір народу" у номінації "Улюблена нова телевізійна драма".

Опинившись на безлюдному острові, мільярдер Олівер Квін повертається додому з новим набором навичок і стає месником Зеленої Стріли. Разом зі своєю командою він виборює захист свого міста від різних загроз.

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Агенти ЩИТ

Рейтинг IMDB: 7.5/10

Жанр: Супергерой

Країна: США

Тривалість: 7 сезонів, 136 епізодів

Рік: 2013-2020

Продюсер: Джосс Уідон

Нагороди: "Агенти ЩИТ" були номіновані на кілька нагород, включаючи премію "Еммі" за визначні спеціальні візуальні ефекти.

Серіал розповідає про агентів Щ.І.Т., які розслідують дивні та надприродні події. По дорозі вони стикаються з різними супергероями та лиходіями з всесвіту Marvel.

Готем

Рейтинг IMDB: 7.8/10

Жанр: Супергерой

Країна: США

Тривалість: 5 сезонів, 100 епізодів

Рік: 2014-2019

Продюсер: Бруно Хеллер

"Готем" отримав премію Primetime Creative Arts Emmy Award за видатний монтаж звуку для серіалу.

Дія серіалу відбувається на початку кар'єри Бетмена, детектив Джеймс Гордон подорожує корумпованим і охопленим злочинністю місту Готем. По дорозі він стикається з різними культовими лиходіями Бетмена.

Шибайголова

Рейтинг IMDB: 8.6/10

Жанр: Супергерой

Країна: США

Тривалість: 3 сезони, 39 епізодів

Рік: 2015-2018

Продюсер: Дрю Годдард

Нагороди: Серіал "Шибайголова" отримав премію Primetime Creative Arts Emmy Award за визначний монтаж звуку для серіалу.

Сліпий адвокат Метт Мердок стає месником, шибеником, і бореться зі злочинністю в районі Пекельної кухні в Нью-Йорку. По дорозі він стикається з різними злочинцями, включаючи свого заклятого ворога Вілсон Фіска.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.

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