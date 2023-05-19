Лучшие супергеройские сериалы: невозможно оторваться

UAportal подготовил список популярных супергеройских сериалов, вышедших в эфир в период с 2001 по 2008 год. В этот период вышли одни из самых знаковых и признанных супергеройских сериалов в истории телевидения.

Герои

Рейтинг IMDB: 7.5/10

Жанр: Супергеройский

Страна: США

Продолжительность: 4 сезона, 77 эпизодов

Год: 2006-2010

Продюсер: Тим Кринг

Награды: Primetime Emmy Awards (2007), People's Choice Award (2008)

"Герои" – научно-фантастический сериал, повествующий о жизни обычных людей, которые обнаруживают, что обладают необычными способностями. Герои должны научиться контролировать свои способности, сталкиваясь при этом с серией нарастающих кризисов, которые угрожают всему миру.

Тайна Смолвиля

Рейтинг IMDB: 7.5/10

Жанр: Супергеройский

Страна: США

Продолжительность: 10 сезонов, 218 эпизодов

Год: 2001-2011

Продюсер: Альфред Гоф, Майлз Миллар

Награды: Teen Choice Awards (2002-2006)

"Тайна Смолвиля" – это история о взрослении Кларка Кента, будущего Супермена. Сериал исследует проблемы и трудности, с которыми сталкивается Кларк, пытаясь примириться со своей силой и судьбой. Попутно ему также приходится преодолевать сложности школьной жизни, дружбы и романтических отношений.

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Бэтмен

Рейтинг IMDB: 7.3/10

Жанр: Супергеройский

Страна: США

Продолжительность: 5 сезонов, 65 эпизодов

Год: 2004-2008

Продюсер: Алан Бернетт

Награды: Дневная премия "Эмми" (2007)

"Бэтмен" – это мультсериал, который переосмысливает классического супергероя DC для нового поколения. Сериал рассказывает о молодом Брюсе Уэйне, который надевает плащ, чтобы бороться с преступностью в Готэм-сити. В сериале представлен широкий спектр знаковых злодеев и союзников из мифологии Бэтмена, а также показаны непревзойденные детективные навыки и боевые способности Темного Рыцаря.

Тик

Рейтинг IMDB: 7.6/10

Жанр: Супергеройский

Страна: США

Продолжительность: 2 сезона, 24 эпизода

Год: 2001-2002

Продюсер: Барри Джозефсон

Награды: Primetime Emmy Awards (2002)

"Тик" – это комедийный сериал о супергероях, пародирующий жанр супергеройских фильмов. Сериал рассказывает о подвигах титульного героя, эксцентричного и неуклюжего супергероя с золотым сердцем. Тик и его приятель Артур сражаются с целым рядом странных злодеев и необычных угроз.

Человек-паук

Рейтинг IMDB: 8.1/10

Жанр: Супергеройский

Страна: США

Продолжительность: 2 сезона, 26 эпизодов

Год: 2008- 2009

Продюсер: Грег Вайсман, Виктор Кук

Награды: Primetime Emmy Awards (2009)

"Человек-паук" – мультсериал, посвященный ранним годам карьеры супергероя Питера Паркера. Сериал рассказывает о попытках Питера найти баланс между его двойной личностью – ученика средней школы и героя, борющегося с преступностью. Попутно ему приходится противостоять целой галерее классических злодеев Человека-паука, включая Зеленого Гоблина, Доктора Осьминога и Венома.

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