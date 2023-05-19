Найкращі супергеройські серіали: неможливо відірватися

UAportal підготував список популярних супергеройських серіалів, що вийшли в ефір у період з 2001 до 2008 року. У цей період вийшли одні з найзнаковіших і найвизнаніших супергеройських серіалів в історії телебачення.

Герої

Рейтинг IMDB: 7.5/10

Жанр: Супергеройський

Країна: США

Тривалість: 4 сезони, 77 епізодів

Рік: 2006-2010

Продюсер: Тім Крінг

Нагороди: Primetime Emmy Awards (2007), People's Choice Award (2008)

"Герої" – науково-фантастичний серіал, що розповідає про життя звичайних людей, які виявляють, що мають незвичайні здібності. Герої повинні навчитися контролювати свої здібності, стикаючись при цьому з серією криз, що наростають, які загрожують усьому світу.

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Таємниця Смолвіля

Рейтинг IMDB: 7.5/10

Жанр: Супергеройський

Країна: США

Тривалість: 10 сезонів, 218 епізодів

Рік: 2001-2011

Продюсер: Альфред Гоф, Майлз Міллар

Нагороди: Teen Choice Awards (2002-2006)

"Таємниця Смолвіля" – це історія про дорослішання Кларка Кента, майбутнього Супермена. Серіал досліджує проблеми та труднощі, з якими стикається Кларк, намагаючись примиритися зі своєю силою та долею. Принагідно йому також доводиться долати складності шкільного життя, дружби та романтичних відносин.

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Бетмен

Рейтинг IMDB: 7.3/10

Жанр: Супергеройський

Країна: США

Тривалість: 5 сезонів, 65 епізодів

Рік: 2004-2008

Продюсер: Алан Бернетт

Нагороди: Денна премія "Еммі" (2007)

"Бетмен" – це мультсеріал, який переосмислює класичного супергероя DC для нового покоління. Серіал розповідає про молодого Брюса Уейна, який одягає плащ, щоб боротися зі злочинністю в Готем-сіті. У серіалі представлений широкий спектр знакових лиходіїв та союзників з міфології Бетмена, а також показані неперевершені детективні навички та бойові здібності Темного Лицаря.

Тік

Рейтинг IMDB: 7.6/10

Жанр: Супергеройський

Країна: США

Тривалість: 2 сезони, 24 епізоди

Рік: 2001-2002

Продюсер: Баррі Джозефсон

Нагороди: Primetime Emmy Awards (2002)

"Тік" – це комедійний серіал про супергероїв, що породжує жанр супергеройських фільмів. Серіал розповідає про подвиги титульного героя, ексцентричного та незграбного супергероя із золотим серцем. Тік та його приятель Артур борються з цілою низкою дивних лиходіїв та незвичайних загроз.

Людина павук

Рейтинг IMDB: 8.1/10

Жанр: Супергеройський

Країна: США

Тривалість: 2 сезони, 26 епізодів

Рік: 2008-2009

Продюсер: Грег Вайсман, Віктор Кук

Нагороди: Primetime Emmy Awards (2009)

"Людина-павук" – мультсеріал, присвячений раннім рокам кар'єри супергероя Пітера Паркера. Серіал розповідає про спроби Пітера знайти баланс між його подвійною особистістю – учня середньої школи та героя, який бореться із злочинністю. Принагідно йому доводиться протистояти цілій галереї класичних лиходіїв Людини-павука, включаючи Зеленого Гобліна, Лікаря Восьминога та Венома.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.

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