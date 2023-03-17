Любовь и отношения 18-19 марта: астрологи рассказали, чего ждать знакам зодиака

UAportal подготовил гороскоп на 18-19 марта о том, что говорят звезды о любви и отношениях. Уран переходит в знак Льва, Нептун остается в Тельце, а Марс занимает свое место в Овне. Это будет иметь влияние на знаки зодиака.

Овен

Овны могут почувствовать себя более страстными, чем обычно, в эти выходные из-за влияния Марса на их знак. Это отличное время для того, чтобы быть смелым и рисковать, что может привести к новым захватывающим начинаниям.

Воспользуйтесь преимуществами своего повышенного уровня энергии, но не забывайте прислушиваться к своему сердцу. Оно подскажет вам наилучшие решения для ваших отношений.

Телец

Присутствие Нептуна в Тельце побуждает знак заглянуть вглубь себя и задуматься о своих отношениях. Проведите время в одиночестве, если вам это необходимо.

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Протяните руку помощи, если кто-то другой нуждается в поддержке. В любом случае, проявите сострадание к себе, продолжая исследовать глубины своих чувств с честностью и пониманием.

Лев

Уран во Льве предупреждает, что в их отношениях грядут перемены, о которых они должны знать. Будьте непредвзяты, чтобы не упустить никаких возможностей – какими бы большими или маленькими они ни казались на первый взгляд.

Эти события могут принести замечательные сюрпризы! Не бойтесь расстаться со старыми привычками, которые удерживают вас от новых возможностей.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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