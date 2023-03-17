Кохання та стосунки 18-19 березня: астрологи розповіли, чого чекати знакам зодіаку

UAportal підготував гороскоп на 18-19 березня про те, що говорять зірки про кохання та стосунки. Уран переходить у знак Лева, Нептун залишається у Тельці, а Марс посідає своє місце в Овні. Це матиме вплив на знаки зодіаку.

Овен

Овни можуть відчути себе більш пристрасними, ніж зазвичай, у ці вихідні через вплив Марса з їхньої знак. Це чудовий час для того, щоб бути сміливим та ризикувати, що може призвести до нових захоплюючих починань.

Скористайтеся перевагами свого підвищеного рівня енергії, але не забувайте прислухатися до свого серця. Воно підкаже вам найкращі рішення для ваших стосунків.

Телець

Присутність Нептуна в Тельці спонукає знак зазирнути вглиб себе і замислитись про свої стосунки. Проведіть час на самоті, якщо вам це потрібно.

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Протягніть руку допомоги, якщо хтось інший потребує підтримки. У будь-якому випадку, виявите співчуття до себе, продовжуючи досліджувати глибини своїх почуттів із чесністю та розумінням.

Лев

Уран у Леві попереджає, що в їхніх відносинах будуть зміни, про які вони повинні знати. Будьте неупереджені, щоб не упустити жодних можливостей – хоч би якими великими чи маленькими вони здавалися на перший погляд.

Ці події можуть принести чудові сюрпризи! Не бійтеся попрощатися зі старими звичками, які утримують вас від нових можливостей.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, і другий, від Терезів до Риб, показують своє кохання.

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