Моника Беллуччи раскрыла роман с Тимом Бертоном: подробности интрижки

Всемирно известная актриса Моника Беллуччи сделала неожиданное открытие, подтвердив давние слухи о своих отношениях с известным режиссером Тимом Бертоном. Итальянская звезда, которая привлекла внимание всего мира после развода с актером Венсаном Касселем и его последующего брака с Тиной Кунаки, предпочитала хранить молчание о своей личной жизни.

Однако в недавнем интервью Беллуччи откровенно призналась, что домыслы о ее связи с Бертоном действительно правдивы.

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Хотя несколько месяцев назад пара была замечена журналистами во время прогулки, они предпочли хранить молчание. Теперь Беллуччи готова открыто признаться в любви к уважаемому режиссеру и выразить свое глубокое отношение к их отношениям.

"Что я могу сказать? Я в восторге от того, что встретила этого необыкновенного человека. Это одна из тех редких встреч, которые случаются раз в жизни. Я действительно знаю и люблю его. Это начало еще одного захватывающего приключения", – поделилась известная актриса.

Источники предполагают, что искра между 58-летней Беллуччи и 64-летним Бертоном разгорелась прошлой осенью во время кинофестиваля братьев Люмьер, создав между ними глубокую связь.

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Стоит отметить, что Тим Бертон ранее был женат на актрисе Хелене Бонем Картер, и их развод в 2014 году попал в заголовки газет. Несмотря на расставание, бывшая пара сумела сохранить дружеские отношения, даже достигнув соглашения о совместной опеке над своими детьми.

С другой стороны, Беллуччи, после брака с Касселем, воспитывает двух дочерей, Леони и Диву, которые уже прославились на весь мир. Дива, в частности, пошла по стопам матери и уже начала успешную карьеру модели.

Роман Беллуччи и Бертона привлек внимание поклонников и СМИ, поскольку эти две творческие силы объединились как в личной, так и в профессиональной жизни. Хотя подробности их будущих совместных проектов пока не разглашаются, очевидно, что их общая страсть к искусству и индивидуальные достижения заложили прочный фундамент для их зарождающихся отношений.

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